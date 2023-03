L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato nelle giornate dell'8 e 9 marzo 2023 con due nuove puntate in prima visione assoluta.

Occhi puntati in primis sullo scontro tra Gloria e Veronica: le due donne si ritroveranno per l'ennesima volta ai ferri corti.

Gemma preoccupata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 8 marzo 2023, rivelano che la nonna di Carlos riuscirà a mettersi in contatto con Ezio, per avere un confronto dopo che suo nipote ha fatto perdere le tracce.

Il confronto finirà per preoccupare moltissimo Gemma, la quale teme per i risvolti di questa intricata vicenda che la vede protagonista in prima persona.

Intanto Gloria, dopo essere stata messa al corrente della gravidanza di Gemma, si ritroverà ad avere un accesissimo scontro verbale con Veronica.

Il motivo? La mamma di Gemma non gradirà affatto che la sua nemica sia a conoscenza della notizia della gravidanza, a quel punto le due donne si ritroveranno per l'ennesima volta sul piede di guerra.

Irene chiede riservatezza ad Alfredo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8-9 marzo

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'8 marzo 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per l'evolversi del rapporto tra Irene e Alfredo: i due si lasceranno andare sempre più, nonostante le richieste della venere che intende non uscire allo scoperto.

Per il momento, infatti, Irene chiederà grande riservatezza al suo nuovo fidanzato e non vorrà rendere la loro relazione di dominio pubblico. Ma per quale motivo? Lo scopriremo nel coro dei prossimi appuntamenti di questa fortunata settima stagione.

Spazio anche alle vicende di Matilde e Vittorio: per l'ennesima volta i due si ritroveranno ai ferri corti complici le scelte fatte da Conti in merito alla pubblicazione del pezzo di Diletta sulla rivista del grande magazzino.

Intanto Ezio, dopo il confronto con la nonna di Carlos, avrà modo di raccontare a Veronica e Gemma come sono andate le cose.

L'uomo svelerà che è stato un incontro a dir poco umiliante, motivo per il quale ha scelto di non partire più per l'Argentina e incontrare Carlos.

Gloria e Veronica ai ferri corti: anticipazioni Il paradiso del 9 marzo

Grandi colpi di scena anche nel corso dell'appuntamento de Il Paradiso delle signore del 9 marzo 2023. Le anticipazioni della soap opera rivelano che il clima tra Gloria e Veronica tornerà ad essere aspro.

La mamma di Veronica si mostrerà spietata e sul piede di guerra nei confronti della mamma di Stefania: non vuole per nessuna ragione al mondo infatti, che qualcuno si intrometta nelle vicende legate alla gravidanza di sua figlia.

Per tale motivo, quindi, chiederà anche a Gloria di starne fuori e di farsi gli affari suoi.