Al termine della 41^ puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 13 marzo, Luca Onestini ha criticato gli autori sostenendo che avrebbero montato delle clip ad arte per far passare Nikita Pelizon come una vittima. Parlando con Oriana Marzoli e Giaele De Donà, il concorrente si è in particolare domandato come sia possibile che nessuno abbia ancora capito la strategia che secondo lui starebbe mettendo in atto la modella triestina.

Il racconto di Nikita

In puntata, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco a Nikita Pelizon. All'interno del confessionale, la modella ha riferito di sentirsi esclusa dal gruppo (fatta eccezione per Antonella Fiordelisi): "C'è una differenza tra sentirsi soli e non essere voluti".

Alcuni concorrenti farebbero insomma gruppo in casa ma senza considerare lei.

In puntata è intervenuto sull'argomento Edoardo Tavassi che ha spiegato che nessuno chiuda la porta a nessuno. Al contrario, tutti hanno sempre cercato di includere la modella nelle attività della casa, spesso però, sempre secondo Tavassi, sarebbe proprio Nikita ad auto-escludersi.

Lo sfogo di Luca contro gli autori

Nel post-puntata Oriana, Giaele e Luca Onestini si sono confrontati in cortiletto sempre sull'atteggiamento di Nikita Pelizon. In particolare, Luca ha criticato gli autori per le clip mandate in onda sulla modella: "Non mi stupisce neanche, perché le ho già viste tutte". Il diretto interessato ha confidato di essere rimasto dunque allibito per il blocco dedicato a Nikita: "Mi lascia perplesso che qualcuno ci creda".

Luca si è infatti domandato come mai i telespettatori da casa non riescano a capire che dietro il comportamento di Nikita c'è, secondo lui, una vera e propria strategia: "Raccontano quello che vogliono. Mi sembra anche fuori luogo continuare a commentarla".

Perché lui deve spu*ttanare per forza tutto il sistema. Lui deve. Ti voterò con tutti i mezzi possibili, non servirà ad un cazzo perché lo zucchero non è fatto per i somari ma no pasa nada.POCHI MA BUONI E SEMPRE LEALI. #gfvip #iostocononestini #onestiners #onestini #incorvassi pic.twitter.com/MKTf1j3e0p — EleC👅🥝luca.ones_11 (@Eleonor19629519) March 14, 2023

Cosa pensano i telespettatori su Nikita, Luca e gli autori?

Lo sfogo post-puntata di Luca Onestini contro gli autori non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, un utente si è schierato dalla parte di Luca: "Lui deve smascherare per forza tutto il sistema. Ti voterò con tutti i mezzi possibili". Un altro telespettatore del reality show ha affermato: "Vorrei fosse lui il secondo finalista. Immaginate la faccia di Nikita?". Un altro utente ha scritto di non credere più al "vittismo" di Nikita, anche se in un primo momento la modella triestina sembrava essere sincera.

Infine c'è chi ha sostenuto che Luca Onestini è sempre lucido e obbiettivo anche nel criticare gli autori.