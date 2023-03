Nicole Murgia è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7 nella puntata di lunedì 27 febbraio. La concorrente romana è finita al centro di un triangolo amoroso che ha visto protagonista la coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: quest'ultimo ha toccato con la punta del dito le protesi dell'attrice. In seguito alle offese ricevute dai "Donnalisi" (fan della coppia) e dalla stessa influencer, Murgia ha deciso di replicare.

Che cos'è accaduto?

Nel corso della 37^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha mostrato ad Antonella alcune clip in cui è emersa una certa complicità fra Nicole e Donnamaria.

Successivamente lo stesso Edoardo durante una pausa pubblicitaria ha confidato alla partner di avere avuto atteggiamenti intimi con l'attrice romana. Ovviamente, Fiordelisi ha reagito malamente: è scoppiata a piangere, ma anziché fare una colpa a Nicole - che è entrata nel programma single - si è arrabbiata con il fidanzato.

Murgia è stata attaccata anche dai "Donnalisi" con epiteti irripetibili: secondo loro, l'attrice sarebbe stata la causa dell'ennesima discussione fra Antonella e Edoardo.

Murgia rompe il silenzio

Dopo l'eliminazione dal reality show Nicole Murgia è tornata in possesso del suo account social. In una serie di stories su Instagram, l'ex gieffina ha mostrato il rientro in casa e l'affetto dei suoi genitori.

Inoltre si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sul fandom dei "Donnalisi": "Leggo commenti pesanti". Nicole ha spiegato di essere stata criticata come madre e come donna, mentre alcuni hater le hanno addirittura augurato la morte. In merito agli attacchi ricevuti da Fiordelisi in cui l'ha definita una carnefice e una donna senza valori, l'ex gieffina ha replicato: "Vittimella cara ieri sera non era colpa mia, ora spari a zero".

Secondo lei, in questo modo l'influencer salernitana non farebbe altro che generare l'odio del suo fandom. Infine Nicole Murgia ha sbottato: "Troppe cose ci sarebbero da dire su di te, ma come mi insegni tu la verità viene a galla".

Il rumor sugli insulti ricevuti da Nicole Murgia post-puntata

Stando a quanto riportato da un utente su Twitter, Nicole Murgia al termine della diretta avrebbe ricevuto degli insulti pesanti dai fan della coppia di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Scendendo nel dettaglio, l'ex concorrente si sarebbe incontrata nel parcheggio esterno allo studio con i "Donnalisi". Tramite il suo profilo Instagram, Nicole ha ammesso di essere stata insultata ma non ha confermato i rumor riguardanti l'episodio avvenuto nel parcheggio. Dunque, questa segnalazione è giusto che venga trattata come una supposizione.