Durante le nomination della 41^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 13 marzo, Nikita Pelizon ha deciso di fare il nome di Giaele De Donà. In seguito, però, la modella triestina ha cercato di avere un dialogo con la coinquilina. In sauna con Oriana Marzoli, l'influencer veneta ha sostenuto che Nikita ha messo in atto la sua strategia: il fatto di parlarle dopo la nomination, sarebbe dettato dalla voglia di mostrarsi buona agli occhi dei telespettatori.

Giaele attacca Nikita per l'atteggiamento avuto dopo la nomination

Nel corso di una chiacchierata confidenziale con Oriana, Giaele è tornata a parlare dell'atteggiamento - secondo lei - controverso di Nikita.

La giovane ha fatto notare che il giorno dopo la nomination ha iniziato a parlarle come se nulla fosse accaduto. Secondo il punto di vista della 24enne, la modella triestina avrebbe messo in atto una strategia per catturare l'attenzione dei telespettatori: "Lei lo fa perché deve far credere che è una buona e non porta rancore". Sulla base di quanto dichiarato Giaele è sempre più convinta che Nikita sia una persona molto furba e stratega.

Stando alla versione di Oriana, Nikita vuole dimostrare alla gente che è una brava ragazza e gentile con tutti anche se riceve nomination, ma alla fine sarebbe la più furba di tutti. Infine le due coinquiline hanno sostenuto di voler trattare la modella triestina allo stesso modo e fare anche loro buon viso a cattivo gioco.

Il crollo emotivo di Giaele De Donà

Nel frattempo, Giaele De Donà ha avuto un crollo emotivo pochi istanti prima. Isolata dal resto del gruppo, la concorrente si è sfogata con Luca Onestini e parlando del suo percorso all'interno del Grande Fratello Vip 7 ha ammesso di essere cambiata molto: "Non riuscire ad essere più me stessa di come sono ora".

Successivamente Giaele ha ripensato al marito ed è scoppiata in lacrime: la giovane si è domandata se quando uscirà dal Reality Show, il rapporto con Brad sarà sempre lo stesso. Secondo Luca, le cose potrebbero anche essere meglio di prima.

Al contrario, Giaele è convinta che il marito non sia rimasto contento del suo percorso all'interno della casa.

I concorrenti in nomination non sanno che il televoto è per il secondo finalista

Giaele De Donà ha risentito della nomination ricevuta da Nikita Pelizon, ma ancora di più per quella ricevuta da Alberto De Pisis. Attualmente si trovano al televoto sette concorrenti: Luca, Micol, Giaele, Daniele, Milena, Antonella e Nikita.

Alfonso Signorini ha spiegato ai "vipponi" che si tratta di un televoto eliminatorio, ma ai telespettatori ha riferito che il televoto è per decidere il secondo finalista del Grande Fratello Vip 7.