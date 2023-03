Demir si sentirà tradito dalla madre, che a sua insaputa porterà Adnan e Leyla in carcere per far visita a Züleyha. Così nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, metterà in atto tutta la sua crudeltà: prenderà i piccoli e partirà per una destinazione sconosciuta. Hünkar rimarrà di sasso davanti alla pazzia del figlio e non lo riconoscerà più.

Züleyha trascorre la sua prima notte in carcere

Züleyha ha sparato a Demir [VIDEO] e per questo verrà trasferita nel carcere di Adana: dovrà aspettare il processo per capire il suo destino.

Intanto Yilmaz parlerà con Jülide per trovare un modo per farla uscire dal carcere. La sua prima notte in prigione non sarà facile e per dormire le daranno un cuscino e delle coperte.

Non verrà accolta nel migliore dei modi dalle sue compagne di cella, che la vedranno solamente come una donna ricca e di potere finita dietro le sbarre. Per Züleyha si prospettano dei tempi duri, anche perché dovrà stare lontano dai suoi figli e pregherà Jülide di farglieli vedere anche solo per cinque minuti. Il pm, però, avrà il cuore tenero e per Züleyha forse ci sarà una bella sorpresa.

Züleyha rivede Adnan e Leyla

Züleyha, nei giorni successivi, riceverà la visita di Hünkar, che si sentirà responsabile di tutto il dolore che sta attraversando la giovane.

Le prometterà che farà di tutto per farla uscire dalla prigione e che non ha nessuna intenzione di abbandonarla in questi giorni così difficili per lei.

Proprio grazie a Hünkar, per Züleyha ci sarà in serbo una bella sorpresa: Jülide permetterà alla signora Yaman di portare in carcere Adnan e Leyla. Züleyha li stringerà forte a sé, non avrebbe potuto ricevere un regalo migliore.

Vorrebbe che il tempo si fermasse e che i suoi bimbi rimanessero con lei, ma purtroppo non potrà essere così. Züleyha dovrà salutare i suoi figli e chissà quando li potrà rivedere.

Demir fugge con i bambini

Questo gesto benevolo di Hünkar nei confronti di Züleyha arriverà alle orecchie di Demir, che non riuscirà a mettere da parte la sua crudeltà e freddezza.

Si sentirà tradito dalla madre, non avrebbe mai dovuto prendere i bambini e portarli da Züleyha, colei che ha provato a ucciderlo con tre colpi di arma da fuoco. La cosa gli farà perdere il controllo, al punto che deciderà di prendere i figli e partire lontano. Hünkar proverà a fermarlo, ma non ci riuscirà: Demir sarà completamente impazzito e la madre non riuscirà più a riconoscere suo figlio.

Anche i dipendenti saranno allarmati per le intenzioni di Demir e temeranno che possa fare del male ai bambini. L'uomo prenderà Adnan e Leyla e salirà in macchina, la destinazione è sconosciuta. Cosa farà ora Hünkar? Riuscirà a far ragionare Demir e fargli riportare i bambini a casa?