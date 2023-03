Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler statunitensi della fiction daily raccontano che Hope sarà entusiasta dopo aver riammesso Thomas alla Hope for the future nel tentativo di salvare il progetto dal fallimento. La giovane Logan, inoltre, scoprirà che il piccolo Douglas ha intenzione di tornare a vivere assieme a lei, quindi una volta che sarà di ritorno nello chalet comunicherà la buona nuova a Liam, lasciando quest'ultimo sorpreso per la decisione improvvisa del figlio.

Logan junior rivelerà a Liam la decisione di Steffy di chiudere la Hope for the future

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy farà presente alla sorellastra di avere intenzione di chiudere la Hope for the future, gettando la figlia di Brooke nello sconforto più totale nel vedere il suo progetto naufragare.

La giovane Forrester, però, darà un'ultima chance a Hope di tenere in vita l'azienda facendole presente che se vorrà tenere in piedi il progetto dovrà riassumere come designer Thomas. Logan junior, quindi, deciderà di parlarne con Liam e quest'ultimo spingerà la consorte a rifiutare categoricamente il compromesso dei Forrester.

Hope, quindi, prometterà a Spencer che non cederà al ricatto di Steffy ma, poco prima di recarsi in azienda e comunicare la decisione alla giovane Forrester, cambierà idea in merito.

Hope dirà a Liam che Douglas vuole tornare a vivere con lei

Le anticipazioni americane della soap opera della rete ammiraglia Mediaset rivelano che Hope si accorgerà di non riuscire ad abbandonare i suoi sogni aziendali e nemmeno di gettare alle ortiche tutte le fatiche sostenute sino a quel momento.

Nonostante avrà promesso a Liam di non accettare nuovamente Thomas alla Hope for the future, Hope prima di comunicare la scelta a Steffy farà dietrofront e riassumerà il figlio di Ridge come designer dell'azienda.

La decisione professionale di riavere nuovamente Thomas come braccio destro verrà mantenuta inizialmente segreta da Hope, la quale preferirà non avvertire il coniuge di non aver tenuto fede alla promessa.

Hope metterà al primo posto la carriera rispetto all'attuale rapporto matrimoniale e ciò avrà un effetto inatteso.

Il piccolo Douglas, conscio che i genitori lavoreranno nuovamente a stretto contatto alla Hope for the Future, dirà alla mamma che vuole tornare a vivere assieme a lei, riempiendo d'immensa gioia la giovane Logan.

Quest'ultima, una volta tornata allo chalet, dovrà gioco forza comunicare l'inattesa decisione del piccolo Douglas anche a Liam, lasciando lo stesso a bocca aperta.