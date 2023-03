Martedì 14 marzo, gli autori del Grande Fratello Vip 7 hanno organizzato una cena a base di sushi per festeggiare il compleanno di Antonella Fiordelisi. Quest'ultima, andando in salone, ha visto alcuni suoi compagni d'avventura intenti a mangiare senza di lei e la sua reazione non è stata delle migliori.

Che cos'è successo al compleanno di Antonella

In occasione del suo 25° compleanno, Antonella ha chiesto agli autori se poteva ricevere una cena a base di sushi. Una volta accettata la richiesta della concorrente, Milena e Nikita hanno preparato il cibo e una torta.

Poco prima di cenare, Antonella è andata in salone e ha visto alcuni concorrenti che stavano già assaporando la cenetta: "Mica state mangiando?". In tutta sincerità, Edoardo Tavassi ha confidato che alcuni di loro stavano ''morendo di fame''. Andrea Maestrelli ha ironizzato: "Tra due settimane il Grande Fratello finisce, se non ci sbrighiamo...".

Antonella: “Mica state mangiando?”



Pisciandomi sotto per tutti che stavano mangiando e appena la sentono arrivare fanno finta di niente 💀 #gfvip #orielepic.twitter.com/GI5PmiCyRv — sisonokevin (@_soleilandia_) March 14, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, l'episodio non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Il tutto si è svolto in un clima festoso e goliardico, visto che i concorrenti hanno solo spizzicato qualcosa.

Tuttavia, su Twitter l'episodio ha sollevato le critiche alcuni utenti: da un lato c'è chi ha ironizzato, mentre dall'altro c'è chi ha 'accusato' i concorrenti di essere irrispettosi. Un utente ha ironizzato: "Fantastici". Un altro si è soffermato sul modo in cui i "vipponi" non si siano fatti vedere da Antonella: "Tutti stavano mangiando e appena la sentono arrivare fanno finta di niente".

Altri utenti invece, hanno sostenuto di non aver visto nulla di ironico. Un telespettatore del Reality Show ha sbottato: "L'educazione non sanno cosa sia". Un altro ha scritto: "Nessun rispetto per le cuoche che hanno preparato la cena tutto il giorno".

La festa di compleanno di Antonella Fiordelisi

Al termine della cena, la regia ha messo alcuni brani musicali con cui i "vipponi" si sono divertiti a ballare e cantare.

Al momento della torta, tutti hanno fatto gli auguri ad Antonella. Per la festeggiata c'è stato anche un momento di isolamento per dedicare un dolce pensiero al fidanzato Edoardo Donnamaria (squalificato dal gioco). A notte fonda, quando sembrava che la feste fosse finita, Antonella è stata buttata vestita in piscina. Fiordelisi ha commentato con ironia: "Non mi è mai capitato di festeggiare il compleanno con tutti questi nemici".