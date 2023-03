Sonia Bruganelli è stata ospite a Casa Chi ed ha approfittato della cosa per esprimere un giudizio a 360 gradi sui concorrenti del del Grande Fratello Vip 7 ad un mese circa dal termine del programma.

Parlando del rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Sonia ha dichiarato come il loro sia un sentimento sincero nato non subito ma probabilmente col tempo, nel corso dei mesi.

In merito a Milena Miconi, Alberto De Pisis e Andrea Maestrelli Sonia ha riferito di trovarli individui troppo 'ordinari' per un reality che attira anche e soprattutto per la particolarità dei partecipanti.

I concorrenti flop secondo Bruganelli

La produttrice televisiva ha sempre detto ciò che pensa senza peli sulla lunga, anche andando contro il parere dei telespettatori.

Secondo lei, un concorrente per attrarre interesse deve soprattutto rendersi divertente agli occhi di un telespettatore: non risponderebbero secondo Sonia a questo identikit personaggi come Alberto De Pisis, Milena Miconi e Andrea Maestrelli: 'Sono una di quelle che guarda il GF perché mi fa ridere. Persone perfette come loro, immaginatevi sei mesi di loro'.

Il giudizio su Antonella e Edoardo Donnamaria

Sonia Bruganelli ha poi parlato di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Secondo lei, i due coinquilini all'inizio si stuzzicavano senza provare un reale interesse, mentre col passare del tempo è nato un sentimento: 'Poi però come succede credo nella convivenza continua e assidua, diciamo ci si innamora, ma in realtà diventa una dipendenza'.

Bruganelli su Giaele e Nikita: 'Sono pronte a tutto per arrivare alla fine'

Tra gli altri concorrenti sui quali ha espresso un giudizio, Sonia Bruganelli si è poi concentrata su Giaele De Donà e Nikita Pelizon: secondo lei, sono entrambe disposte a tutto per arrivare alla fine del programma, visto che sono in casa dallo scorso 19 settembre, cioè dall'inizio.

A detta sua, Giaele ha ormai dato tutto al Reality Show quindi cerca di mettersi in mezzo ad ogni dinamica per far parlare di sé: 'Dopo la liaison con Antonino e la tirata d'orecchie del marito, l'abbiamo persa'.

Le parole su Edoardo Tavassi

La 49enne romana ha voluto infine commentare anche il percorso di Edoardo Tavassi: 'A me sembra insicuro e con tante fragilità.

Non ha avuto un’infanzia facile e l’ha segnato. Ha usato l’ironia come difesa e sente il bisogno di essere approvato dal gruppo. Il che è una cosa positiva. All’interno di un gioco, però, questa inclusione può anche condizionare gli altri'.