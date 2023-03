Attilio Romita è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 7 qualche settimana fa ma in una recente un'intervista rilasciata a SuperguidaTv il giornalista è tornato a parlare del reality e della propria esperienza togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei suoi ex compagni d'avventura. Nel dettaglio, l'ex concorrente ha attaccato un "vippone", Edoardo Donnamaria, accusandolo di aver ricevuto un trattamento di favore da parte degli autori nonostante, secondo lui, abbia infranto il regolamento per ben due volte.

La stoccata dell'ex concorrente

L'ex gieffino è tornato ad attaccare dunque Edoardo Donnamaria: i due all'interno della casa di Cinecittà hanno avuto vari diverbi con il giovane volto di Forum ad averlo accusato di essere 'classista, materialista e sessista' per via di alcuni frasi contro Sarah Altobello.

Tali affermazioni non sono mai state digerite dall'ex conduttore del Tg1, al punto da sostenere che Donnamaria avrebbe ricevuto un trattamento privilegiato rispetto agli altri concorrenti: "C'è chi ha bestemmiato per due volte ma sta ancora in casa. A me hanno detto di essere classista a lui niente. Ha detto frasi che Antonella gli diceva nei loro momenti privati. A lui è stato perdonato tutto a differenza di ciò che è stato fatto con me".

Il patto con la compagna e le possibili nozze

Al Grande Fratello Vip 7 Attilio Romita si era molto avvicinato a Sarah Altobello, provocando una dura reazione della sua compagna.

Dopo un momento di crisi, la coppia è riuscita a ricucire il rapporto ma ad una condizione, dato che a quanto pare la compagna avrebbe chiesto ad Attilio di non vedere più l'ex coinquilina neanche per motivi di lavoro.

Per amore della donna, il giornalista avrebbe deciso di accettare senza se e senza ma. A tal proposito la coppia potrebbe convolare a nozze entro la fine del 2023.

I possibili vincitori del GFVip 7

Prima di concludere l'intervista Romita ha dichiarato chi secondo lui potrebbe vincere il Reality Show condotto da Alfonso Signorini: "Penso possa vincere Oriana oppure Luca".

Al contrario, Edoardo Tavassi avrebbe perso punti dopo il "van-gate".

Per non chi non avesse seguito il programma, alcune settimane fa Tavassi, Micol Incorvaia, Donnamaria e Nicole Murgia hanno trascorso un'intera notte all'interno del van lasciandosi andare a delle confidenze fatte in elusione del microfono ambientale: i quattro sono così finiti in nomination d'ufficio per avere infranto il regolamento.