Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto l'ennesima discussione nella casa del Grande Fratello Vip 7. Tutto è iniziato dalla richiesta di un confronto da parte della concorrente venezuelana: Oriana ha chiesto a Daniele di darle più attenzioni, poiché il suo atteggiamento la fa sentire insicura. Dal canto suo, l'imprenditore ha sostenuto di fare solamente quello che si sente di fare.

Oriana e Daniele a un passo dalla rottura

Oriana Marzoli ha deciso di avere un confronto con Daniele, in seguito all'ennesimo distaccamento del coinquilino. Poco prima dell'ora di pranzo, la giovane si è avvicinata al coinquilino e ha cercato di spiegare la causa del suo malumore: "Non vedo le cose naturali tra noi".

Poi ha spiegato che quando Dal Moro non si fidava di lei, le dedicava molte più attenzioni al contrario di adesso.

Dal canto suo l'imprenditore ha chiesto se si trattasse di un malessere momentaneo oppure se è una cosa che va avanti da tempo, visto che la sera prima hanno trascorso del tempo insieme in totale relax. A quel punto la 30enne ha riferito che sono una serie di atteggiamenti che non riesce più a tollerare: "Siamo due settimane che non siamo vicini. Questa cosa non mi fa stare bene".

Oriana ritiene che il tempo trascorso insieme sia davvero poco su 24 ore: "Per me non è abbastanza, ho bisogno di attenzioni e di sentirmi desiderata". Al contrario, il 32enne ha detto di non pensarla come Oriana: "Faccio quello che mi sento di fare".

Infine ha ribadito che anche lui non tollera alcuni atteggiamenti della coinquilina ma cerca di accettarli.

Daniele: "Ok allora basta, se questa è la tua decisione ti sto dicendo che va bene, fine"



Oriana si era solo avvicinata per dire che lo vedeva distante e lui ha colto la palla al balzo per chiudere 💔💔💔#gfvip #oriele #incorvassi #orianitas pic.twitter.com/QjzfxmImBq — Obey (@seinafalsa) March 8, 2023

Daniele sbotta e se la prende anche con Antonella Fiordelisi: 'Fatti gli affari tuoi'

Dopo aver ascoltato le parole di Oriana, Daniele è stato chiamato dalla regia e quindi ha abbandonato la conversazione.

Al ritorno l'imprenditore veneto ha trovato Marzoli che si sfogava con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e ha sbottato con quest'ultima: "Fatti gli affari tuoi che hai tante altre cose a cui pensare". La 24enne, perplessa per la reazione di Daniele, ha spiegato che Oriana si stava solamente sfogando con qualcuno. A detta di Daniele Dal Moro, però, Marzoli avrebbe sbagliato persone visto che tra lei e Antonella fino a pochi giorni fa non correva buon sangue.

Ennesima lite degli 'Oriele'

Il confronto tra Oriana e Daniele in pochi istanti è sfociato in una nuova discussione dai toni piuttosto accesi. Su Twitter, i fan degli "Oriele" sembrano pensarla in modo piuttosto contrastante, un utente ha affermato: "Oriana si era solo avvicinata per dire che lo vedeva distante e lui ha colto la palla al balzo per chiudere". Un altro utente invece ha sostenuto che Marzoli continui a fare delle richieste a Daniele. Infine un utente ha riferito che Oriana chiede solamente più attenzioni, ma Daniele non sa ascoltare.