Cosa succederà nella prima registrazione del serale di Amici 2023? Cresce sempre di più l'attesa da parte degli spettatori del talent show di Maria De Filippi per la messa in onda del primo appuntamento di questa ventiduesima edizione che sta registrando già degli ottimi ascolti in daytime.

La trasmissione continua a essere uno dei programmi più amati dal pubblico Mediaset e in attesa del serale cresce la curiosità soprattutto per quanto riguarda i nomi dei nuovi giudici che si metteranno in gioco nel corso delle varie puntate previste.

Quando c'è la prima registrazione del serale di Amici 2023

Il serale di Amici 2023 sarà anche quest'anno uno degli appuntamenti di prestigio del prime time primaverile della rete ammiraglia Mediaset.

La prima registrazione del serale di Amici è prevista giovedì 16 marzo: è questo il giorno in cui i vari protagonisti del talent show,che sono stati ammessi allo show di prime time, si ritroveranno in studio per le riprese di questa puntata d'esordio.

La messa in onda invece è confermata nel sabato sera di Canale 5: la prima puntata sarà trasmessa il 18 marzo in prime time dalle 21:35 circa, subito dopo Striscia la notizia.

I giudici del serale di Amici 2023 ancora 'top secret'

A pochi giorni dalla registrazione della prima puntata del serale, non si hanno ancora notizie certe sui giudici di questa edizione.

La produzione del talent show guidato da Maria De Filippi non ha fornito dettagli sui nomi dei giurati che quest'anno avranno il compito di emettere i loro verdetti sui concorrenti in gara.

In tanti si aspettavano di avere notizie nel corso della registrazione dell'ultima puntata del pomeridiano (che sarà trasmessa domenica 12 marzo in tv), ma così non è stato.

Al momento i nomi dei nuovi giudici sono "top secret": la padrona di casa non si è ancora sbilanciata e non ha fornito dettagli in merito a quello che succederà.

Ipotesi doppia eliminazione alla prima registrazione del serale di Amici 2023

Per quanto riguarda la gara invece, tenendo conto che sono stati ammessi 15 allievi e complessivamente saranno nove le puntate di messa in onda, non si esclude che nel corso della prima puntata di questa edizione possa esserci già una doppia eliminazione.

Due abbandoni renderebbero decisamente la gara più scoppiettante e appassionante per il pubblico, e al momento tra coloro che potrebbero finire a rischio uscita dal cast del serale di Amici 2023 spicca il nome del cantante Cricca, che è stato anche bacchettato dalla sua prof Lorella Cuccarini, la quale non sta gradendo alcune sue scelte.