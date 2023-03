Che fine hanno fatto Federico e Carola dopo la registrazione della scelta finale a Uomini e donne? Sono passati un po' di giorni da quando ci sono state le riprese della scelta del tronista, che dopo sei mesi di permanenza in trasmissione ha deciso di mettere la parola fine alla sua esperienza in studio scegliendo tra Alice e Carola.

Tuttavia, nei giorni successivi alla scelta, i due sono "spariti" dai radar: nessun avvistamento social per la coppia che ha appassionato i fan della trasmissione Mediaset.

Federico ha registrato la scelta finale a Uomini e donne tra Alice e Carola

Martedì pomeriggio c'è stata la registrazione della scelta finale di Federico a Uomini e donne. Il tronista, a distanza di sei mesi dall'inizio della sua avventura, ha coronato il suo sogno d'amore in studio, così Federico è uscito di scena insieme a Carola.

È lei la ragazza che ha saputo far breccia nel cuore del tronista, al punto da convincerlo a uscire di scena insieme e viversi questa favola d'amore lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Un verdetto finale che in parte era già previsto dal pubblico dato che in tanti, seguendo l'evoluzione del percorso di Federico, si erano detti convinti del fatto che sarebbe stata lei la scelta finale.

Alla fine Federico non ha deluso le aspettative e ha confermato i pronostici sulla scelta, lasciando l'amaro in bocca all'altra pretendente, Alice Barisciani.

Dopo la scelta, Federico e Carola 'spariti': nessun avvistamento social per la coppia nata a U&D

Cosa è successo dopo la scelta finale avvenuta in studio a Uomini e donne?

Carola e Federico sono "spariti" dai radar e per il momento non sono mai stati beccati insieme in giro.

Come prevede il regolamento dell trasmissione di Maria De Filippi, Carola e Federico non possono pubblicare contenuti insieme sui social fino a quando non ci sarà la messa in onda della scelta in televisione.

Tuttavia in questi giorni i fan sono stati sulle tracce della coppia, sperando di poterli avvistare insieme in giro per Roma, ma non c'è stato nessun avvistamento.

Carola si mostra con la sua amica dopo la scelta a Uomini e donne

La coppia, per il momento, sembrerebbe evitare uscite pubbliche e manterrebbe così un certo riserbo, in attesa della registrazione su Canale 5.

Carola, intanto, in queste ore è riapparsa nelle storie Instagram di una sua amica: l'ex pretendente di Uomini e donne si è mostrata felice e serena dopo la scelta mentre si godeva un aperitivo, che questa volta aveva un sapore del tutto diverso dato il suo "trionfo" alla scelta finale.