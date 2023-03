Giovedì 9 marzo 2023 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con in studio le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Nella scorsa puntata di lunedì 6 marzo è stata eletta la prima finalista di questa edizione, ovvero Oriana Marzoli. Attualmente invece è in corso un nuovo televoto, per decretare chi sarà il prossimo eliminato dalla casa più spiata d'Italia.

Sondaggi 9 marzo GFVip

Dopo l’elezione della prima finalista del Grande Fratello Vip, al televoto sono finiti: Davide Donadei, Luca Onestini, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis e Giaele De Donà.

Stando agli ultimi sondaggi apparsi in rete, ad avere la meglio dovrebbe essere Nikita Pelizon, con una percentuale di circa il 37% di gradimento. A seguire ci sarebbe poi Antonella Fiordelisi con il 17%. Terzo posto invece per Luca, con il 16% di gradimento. Seguono poi Alberto, Milena e Giaele. Ultimo in tutti i sondaggi e verso l'uscita dalla casa invece Davide Donadei, il quale avrebbe una percentuale di gradimento del circa il 4%. Non resta dunque che attendere la diretta del GFVip di giovedì 9 marzo, per scoprire se i sondaggi avranno ragione o meno.

Le ultime dalla casa

In attesa di una nuova puntata del GFVip, i vipponi continuano la loro vita all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nella serata di mercoledì 8 marzo, le donne della casa si sono sfogata un po’ giocando ad obbligo o verità, così da passare una serata tutta al femminile. Tuttavia, ad alcuni vip, non è passato inosservato il cambiamento di Antonella Fiordelisi e, la prima a farlo presente, è stata la stessa Milena Miconi . L’attrice, parlando con Antonella, si è congratulata con lei per il cambiamento avuto e per il nuovo rapporto che sta avendo con il suo Edoardo Donnamaria.

Tra i Donnalisi infatti nelle ultime ore è tornato il sereno e i due, dopo un malinteso si sono chiariti nuovamente lasciandosi andare ad un forte abbraccio e bacio. Il nuovo rapporto tra i Donnalisi è dovuto anche ai vipponi, i quali più volte hanno dato dei consigli ad Antonella ed Edoardo su come affrontare la loro storia d’amore.

Nella casa del Grande Fratello Vip invece, la coppia degli Incorvassi continua a far emozionare gli inquilini, tanto che gli stessi concorrenti della casa, si sono complimentati con loro, per il rapporto che hanno all’interno del Grande Fratello Vip. Incomprensioni invece tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli i quali sembrano ormai vivere su due pianeti distanti e tra continui alti e bassi, nonostante un avvicinamento e alcuni scambi di teneri baci, i due continuano ad essere freddi e distaccati.