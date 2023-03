Tensione nella soap Il Paradiso delle Signore, Gemma non è incinta di Carlos. A svelarlo è stata la stessa giovane Zanatta nella puntata dell'8 marzo, lasciando i telespettatori senza parole. Tuttavia, era chiaro da tempo che il padre del bambino non fosse l'affascinante Garcia, che ora si trova in Argentina in procinto di sposarsi con la sua ragazza. Gemma aveva controllato spaventata il calendario dopo aver passato la notte con Marco, quell'unica notte in cui possono essere stati insieme prima della sua ripartenza in America, dove lo attendeva Stefania.

Ora, le supposizioni sono diventate realtà. Secondo le ultime anticipazioni sappiamo che Gemma prenderà una decisione che coinvolgerà Ezio e Gloria ma, alla luce di quanto successo, le ipotesi cambiano completamente.

Il paradiso delle signore Gemma non è incinta di Carlos

Puntata decisiva quella di ieri de Il paradiso delle signore, nella quale Gemma ha confessato a Ezio e Veronica che il padre del bambino non è Carlos. È palese che si tratti di Marco e che il bimbo sia stato concepito nella lunga notte in cui Gemma e Marco sono stati insieme prima che il giovane tornasse dalla fidanzata Stefania, con la quale è in crisi.

Anche sul rapporto tra Marco e Stefania vige il mistero: la loro relazione era in bilico ma non si è poi saputo nulla su come sono andate le cose una volta che il giovane Sant'Erasmo l'ha raggiunta in America.

Si saranno lasciati oppure avranno ritrovato l'armonia di un tempo?

Qualsiasi sia la risposta, tutto cambierà qualora Gemma riveli a Marco la verità sulla sua paternità. Dubitiamo che scelga il silenzio, anche perché le trame della soap non potrebbero evolvere.

Il paradiso delle signore nuove puntate: Gemma dirà a Marco che è il padre del bambino?

Le anticipazioni della soap rivelano che Gemma non ascolterà i consigli di Ezio e di Veronica, decidendo da sola che cosa fare della sua gravidanza. A questo punto, l'ipotesi che sembra più plausibile è che si faccia coraggio e dica a Marco che è lui il papà del bambino che aspetta.

Certo è che per Marco tutto cambierebbe e che il fidanzamento con Stefania sarebbe a serio rischio. Marco non è privo di senso di responsabilità come Carlos e non lascerebbe mai sola Gemma, condannandola a una vita da ragazza madre.

Gemma e Marco si sposano nel finale di stagione Il paradiso delle signore?

Non si esclude che Marco, una volta saputo di essere il padre del bambino di Gemma, torni a Milano e decida di sposarla, anche se non è innamorato di lei.

Il matrimonio di Gemma e Marco nel finale di stagione de Il paradiso delle signore sarebbe senza dubbio in bel colpo di scena ma, per sapere se davvero si farà, dovremo aspettare ancora un po'.