La 43esima puntata del Grande Fratello Vip sarà ricordata per l'eliminazione a sorpresa di una protagonista assoluta della settima edizione: Antonella Fiordelisi ha infatti perso il televoto del 20/03 dovendo così abbandonare la casa ad un passo dalla semifinale.

Gianluca Benincasa, ex fidanzato della salernitana, ha usato Instagram per punzecchiare i fan che non hanno salvato la loro beniamina su suggerimento della madre Milva.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Antonella ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip lunedì 20 marzo, ovvero a due settimane dalla finalissima.

Come ha spiegato Alfonso Signorini in diretta, sono stati gli stessi fan della ragazza a decretare la sua eliminazione: dopo l'appello che la mamma di Antonella ha fatto via social network, la maggior parte dei suoi sostenitori ha infatti deciso di non salvarla.

La concorrente del reality-show ha reagito in modo composto alla notizia che i "Donnalisi" l'hanno abbandonata proprio nel momento più importante, ma ha dichiarato di comprendere le preoccupazioni di sua madre e la conseguente richiesta che ha fatto per tutelare il suo stato emotivo piuttosto precario.

La provocazione agli spettatori del Grande Fratello Vip

Mentre Antonella abbandonava la casa più spiata d'Italia, il suo ex fidanzato usava i social network per commentare il tutto in modo pungente e provocatorio.

"Fandom di idioti", ha scritto Gianluca Benincasa in una Instagram Stories che è stata pubblicata proprio quando su Canale 5 andava in onda l'uscita dell'influencer dal reality-show.

Senza girarci troppo intorno, dunque, l'imprenditore ha puntato il dito contro quei "Donnalisi" che hanno dato ascolto alla madre della 25enne "condannandola" all'eliminazione ad un passo dalla finalissima.

Anche se in passato l'ha accusata di essere falsa, l'altra sera il napoletano sembra essersi schierato dalla parte di Fiordelisi e contro i suoi genitori, sempre più presenti e incisivi sia nella sua vita che nel suo percorso professionale.

Il ragazzo ha anche pubblicato un video col quale ha fatto credere a tutti di trovarsi a Cinecittà: in realtà, il 20 marzo Gianluca era a Milano e non c'è stato nessun incontro con Antonella.

La prima notte con Edoardo dopo il Grande Fratello Vip

Se Gianluca ha usato Instagram per punzecchiare il suo fandom, Antonella ha scelto di tornare sul web con video e foto dedicati ai "Donnalisi". La notte scorsa, infatti, la ragazza ha postato i primi contenuti da fuori la casa del Grande Fratello Vip e tutti con protagonisti lei ed Edoardo.

Donnamaria, infatti, ha raggiunto la fidanzata all'esterno degli studi di Cinecittà e l'ha portata via in macchina a fine diretta.

I piccioncini si sono mostrati sorridenti e felici sia in auto che nella stanza d'albergo che li ha ospitati: il romano ha ripreso la compagna sdraiata sul letto poco prima di dormire, contenta di essere tornata alla libertà dopo oltre 6 mesi di "reclusione" tra le mura più spiate d'Italia.

L'eliminazione di Antonella ha scosso le dinamiche del reality-show: il pubblico ha eletto la terza finalista e il verdetto è stato tutt'altro che scontato. Quando a giocarsela sono rimaste solo Milena, Nikita e Giaele, tutti (sia dentro che fuori la casa) pensavano che l'avrebbe spuntata Pelizon: col 48% dei voti, invece, è stata De Donà a staccare il pass per l'ultima puntata.

Il 3 aprile, dunque, a vincere la settima edizione del GF Vip potrebbe essere una tra Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.