Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, in merito alle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 marzo, evidenziano che Vito riceverà delle notizie non troppo piacevoli legate alla sua azienda in Australia ma, anziché mettere al corrente Maria dei guai professionali che sta passando, preferirà mentire alla sarta. Irene, invece, scorgerà il contabile mentre dialoga con una misteriosa ragazza e, curiosa di scoprire l'identità di quest'ultima, chiederà la cortesia ad Alfredo di indagare in merito.

Anche Francesco vedrà Vito parlare con la stessa sconosciuta, così il figlio di Palma metterà in dubbio la sincerità del ragazzo siciliano. Nonostante non vi siano anticipazioni ufficiali a riguardo, la sconosciuta che parla con Vito potrebbe conoscere la famiglia Amato.

I problemi dell'azienda oltreoceano di Vito

Il personaggio di Vito Lamantia sembra arricchirsi sempre più di ulteriori sfaccettature che lo rendono criptico ma anche non troppo sincero per usare un eufemismo. A farne le spese su tutti è senz'altro Maria, la quale continuerà ancora a essere ignara che Vito è il ragazzo scelto dal padre di Puglisi per le nozze combinate della sarta.

Come se non bastasse, nei prossimi episodi, alle bugie sul matrimonio combinato andranno a sommarsi anche quelle legate all'azienda australiana oltre alle omissioni in merito alla sconosciuta con la quale intratterrà un dialogo il contabile.

Dell'azienda australiana ancora i telespettatori non sanno granché ma ciò che verrà alla luce, ovvero i grossi problemi legati alla stessa, non sembreranno far dormire tranquillo Lamantia. Stando al comportamento generale del contabile, sovente incline alle menzogne, è plausibile che anche dietro tale azienda abbia potuto mettere in atto qualche magagna e magari tali eventuali stratagemmi illegittimi balzeranno pian piano fuori nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7.

La sconosciuta che parla con Vito potrebbe conoscere la famiglia Amato

L'identità della ragazza misteriosa con la quale dialogherà Vito, come anticipato, rimarrà un segreto, ma è possibile ipotizzare che il contabile si sforzerà di tenerla nascosta agli occhi di Maria e dei colleghi perché lo metterebbe in una posizione scomoda.

La sconosciuta, sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, potrebbe essere una parente di Vito, il quale la terrebbe nascosta in quanto la famiglia Lamantia e gli Amato si conoscono, quindi Salvatore o la stessa Agnese, una volta tornata in città, potrebbero svelarne l'identità.