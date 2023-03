La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7, per ciò che riguarda gli episodi da lunedì 20 a venerdì 24 marzo, evidenziano che Gemma svelerà a Roberto di essere incinta e di aver deciso di affidare il bimbo a Ezio e Veronica. Teresio, intanto, opererà una scelta definitiva in merito alla compagna e alla figliastra. Nel frattempo Landi vedrà la giovane Zanatta in abito da sposa e le avanzerà una proposta inattesa.

Gemma decisa ad affidare il suo bimbo a mamma Veronica e al patrigno Ezio

Il lungo tribolare legato alla gravidanza di Gemma sembrerebbe avvicinarsi, nei prossimi episodi della soap opera di Rai 1, sempre più al suo epilogo. Subito dopo aver scoperto di essere incinta, la giovane Zanatta inizialmente vorrà crescere il bimbo da sola ma, al contempo, sarà assalita da mille dubbi non essendo sposata, in quanto tale decisione l'avrebbe portata a divenire una ragazza madre.

In seconda battuta, invece, la Venere riceverà la proposta di Ezio e Veronica che si dimostreranno disponibili a crescere il suo bimbo come fosse loro. Opzione che la Cavallerizza prenderà in considerazione soltanto dopo essersi confrontata con un'altra ragazza madre.

Gemma, quando sembrerà finalmente decisa ad affidare il suo bimbo ai genitori, dovrà fare i conti con la proposta inattesa di Roberto.

Roberto e Gemma potrebbero accordarsi per un matrimonio di comodo

Nelle prossime puntate dello sceneggiato targato Giannandrea Pecorelli, come anticipato, Roberto avrà un'idea illuminante dopo aver visto Gemma in abito nuziale, quindi avanzerà alla stessa un'inaspettata proposta.

Nonostante non vi siano spoiler ufficiali a conferma, Landi potrebbe proporre a Zanatta junior di sposarlo.

Il matrimonio che ne deriverebbe sarebbe ovviamente di comodo, in quanto il redattore non è realmente innamorato della ragazza e non è nemmeno il padre del bimbo che porta in grembo.

Le nozze di comodo, qualora tale tesi dovesse concretizzarsi, avrebbero luogo principalmente per due motivazioni: evitare che agli occhi della società Gemma venga etichettata come ragazza madre ma anche tenere al riparo Roberto da qualsiasi tipo di pregiudizio legato alla sua omosessualità.