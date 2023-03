Sabato 1 aprile 2023, andrà in onda un nuovo episodio di Terra amara, che si preannuncia ricco di colpi di scena. La cena voluta da Fekeli e Hunkar per far riappacificare Yilmaz e Demir finirà nel peggiore dei modi. Demir infatti, provocherà il suo rivale e alla fine estrarrà la pistola, generando un vero e proprio caos. In sostanza, non ci sarà nessuna pace tra i due protagonisti della soap tv.

Terra amara: Demir a cena a casa di Fekeli insieme a Yilmaz

Le trame sempre avvincenti e mai banali sono garanzia di successo per questa soap Tv turca, giunta sugli schermi italiani lo scorso luglio.

Il pubblico di Canale 5 si sta appassionando sempre più alle vicende ambientate a Cukuroka. Soprattutto vuole sapere se alla fine, i due rivali Demir e Yilmaz riusciranno a fare pace. Ebbene, nella puntata in onda sabato 1 aprile, i due protagonisti regaleranno ai telespettatori nuovi colpi di scena. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Hunkar deciderà di accettare l'invito a cena di Fekeli. Il vecchio boss, vorrà che siano presenti le due famiglie al completo, proprio per cercare di mettere fine alla guerra tra Yilmaz e Demir. Tutto per il bene delle rispettive famiglie e di Zuleyha e Mujgan, entrambe in stato interessante. Seppur controvoglia, sia Yilmaz che Demir accetteranno di sedersi insieme allo stesso tavolo.

Demir provoca Yilmaz e scoppia il caos: Terra amara dell'1 aprile

Scorrendo le anticipazioni su questo nuovo episodio di Terra Amara, si viene a sapere che Demir, giunto a casa di Fekeli, stringerà la mano al suo rivale. Tutto sembrerà dunque andare nel migliore dei modi. Qualcosa però, farà di nuovo scattare l'astio tra i due nemici.

Demir infatti, ad un certo punto della cena, menzionerà i terreni che Hunkar avrà venduto a Fekeli e scoppierà il caos. Il figlio di Hunkar farà presente a Yilmaz che, per dimostrargli la sua sincerità, dovrà restituirgli le terre che gli appartenevano. Akkaya andrà su tutte le furie e cadrà nella provocazione, iniziando ad inveire contro Demir, dicendogli che non sarà disposto ad accettare altri soprusi da parte sua.

Insomma, tra i due non ci sarà nessuna pace, anzi.

Demir estrae la pistola nella prossima puntata di Terra amara

Il culmine di questo ennesimo litigio, lo si avrà nel momento in cui Demir estrarrà la pistola e sparerà colpendo la fotografia dei figli e della moglie defunti di Fekeli. Zuleyha e Hunkar porteranno via immediatamente Demir, onde evitare il peggio. Una volta giunti alla tenuta, le due donne si scaglieranno contro Demir, rimproverandolo aspramente per quanto accaduto. Sia la mogie che la madre di Yaman, gli faranno promettere che non userà più la pistola. Intanto a casa di Fekeli, anche il vecchio boss avrà qualcosa da rimproverare a Yilmaz. Per altri dettagli, non resta che seguire l'appuntamento di Terra amara che va in onda sabato 1 aprile a partire dalle 15:00 su Canale 5.