Cosa succederà nel gran finale de Il Paradiso delle Signore 7 su Rai 1? Le anticipazioni sulla soap opera pomeridiana rivelano che ci sarà spazio per un attesissimo ritorno in scena che non passerà affatto inosservato.

Parliamo del rientro in città di Stefania: la compagna di Marco, dopo un lungo periodo di assenza e dopo la crisi vissuta col suo fidanzato, rimetterà piede in città e si ritroverà a dover fare una scelta importante che potrebbe avere delle ripercussioni importanti sul suo futuro.

Il ritorno di Stefania Colombo: anticipazioni Il Paradiso 7 finale di stagione

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale de Il paradiso delle signore 7 rivelano che il pubblico avrà modo di assistere al rientro in città di uno dei volti più amati di sempre della soap opera.

Trattasi della giovane Stefania Colombo, figlia di Gloria ed Ezio, la quale aveva lasciato Milano per trasferirsi in America assieme al suo fidanzato Marco.

Le cose tra i due, però, non sono andate nel verso giusto: a distanza di poco tempo dal trasferimento, Marco è rientrato a Milano mentre Stefania ha scelto di restare in America per coltivare il suo sogno professionale.

Ebbene, le anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Stefania avrà modo di rientrare in città [VIDEO] e riabbracciare i suoi familiari.

Stefania combattuta tra Marco e Federico: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 finale

E, come se non bastasse, in questo gran finale della settima stagione, Stefania si ritroverà a dover fare anche una scelta importante.

Sì, perché in questo periodo di assenza, la ragazza ha avuto modo di risentire il suo ex Federico che, già qualche tempo fa, le aveva scritto una toccante lettera.

A quel punto, quindi, Stefania si ritroverà combattuta tra Federico e Marco e dovrà capire da che parte andare: chi sceglierà tra i due?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione di Stefania nel finale de Il paradiso delle signore 7, al centro dell'attenzione e delle dinamiche ci saranno anche le vicende dei suoi genitori.

Trionfa l'amore tra Ezio e Gloria nel finale de Il paradiso delle signore 7?

Ezio e Gloria si sono ritrovati ed hanno capito di non aver mai smesso di amarsi in tutti questi anni: l'uomo ha giurato amore eterno alla madre di sua figlia e si è detto pronto a riprendere in mano le redini della sua relazione con la donna.

Tuttavia, l'ostacolo più grande, sarà quello di riuscire a dire la verità all'altra donna: trattasi di Veronica che, fino a poco tempo fa, sognava e progettava il suo futuro con il dottor Colombo.

Riuscirà Ezio ad affrontare la questione con la mamma di Gemma e, a lasciarsi andare definitivamente con Gloria? Lo scopriremo nel corso del gran finale di questa stagione.