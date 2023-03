Nel corso della puntata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 2 marzo su Rai 1, Gemma tornerà a casa dopo aver scoperto di essere incinta, ma non riuscirà a raccontare la verità a sua madre. Veronica metterà sua figlia con le spalle al muro: la giovane quindi confesserà di essere in dolce attesa.

Vittorio dedica la copertina del Paradiso Market all'articolo di Diletta

Vittorio deciderà di pubblicare l'articolo della giornalista Diletta D'Ambrosio sul tema dell'educazione sessuale sul prossimo numero della rivista. Inoltre, sceglierà di dedicare proprio a tale articolo la copertina del Paradiso Market. La giovane donna sarà emozionata, entusiasta e ringrazierà Vittorio per averle dato fiducia.

Ezio promette amore eterno a sua moglie Gloria

Dopo il malore di Gemma, Ezio dovrà rinunciare momentaneamente a confessare alla sua compagna quello che è successo a Modena insieme a Gloria. Il signor Colombo, infatti, sceglierà di restare accanto a Veronica in questo periodo molto delicato e quindi aspetterà un momento migliore per poterle dire di aver "scelto" sua moglie.

Comunque Ezio si recherà dalla signorina Moreau e le prometterà amore eterno.

Intanto Veronica metterà sua figlia con le spalle al muro poiché intuirà che qualcosa non va nel suo stato di salute: a questo punto la giovane confesserà di aver scoperto di essere in dolce attesa.

Maria rimprovera Francesco ne il Paradiso delle Signore

Nella parte finale della puntata la giovane Maria Puglisi rimprovererà Francesco Rizzo Palma per aver preso un'iniziativa importante in atelier senza chiedere il consenso né a lei né alla stilista Flora. Ben presto però Maria si renderà conto che il ragazzo ha agito in fin di bene e deciderà di accettare le sue scuse.

Infine, Matilde sarà sempre più infastidita dalla presenza di Diletta e dal suo rapporto con Vittorio Conti. Pertanto la signora Frigerio si avvicinerà ulteriormente al marito Tancredi e si lascerà coinvolgere in un progetto.