La rottura tra Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sembrerà essere definitiva, nelle prossime puntate della soap opera di origini turche Terra Amara. Dopo aver accusato la moglie di avere una tresca clandestina con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), l'uomo, oltre a minacciare di uccidere Zuleyha, la caccerà via dalla tenuta. La donna, quindi, verrà allontanata sia da Adnan che dalla secondogenita Leyla, nata dal matrimonio con il ricco imprenditore.

Trame turche, Terra amara: Demir ferisce Zuleyha dopo aver ricevuto un video da Mujgan

Nelle nuove puntate che verranno trasmesse su Canale 5, la rabbia di Demir salirà al limite quando riceverà un video dalla dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) in forma anonima. In particolare, Yaman perderà le staffe contro Zuleyha, nell’istante in cui vedrà delle immagini in cui sarà abbastanza complice con l’ex fidanzato Yilmaz.

A questo punto si evince che Demir costringerà la moglie a salire sulla propria automobile: l’uomo farà partire dei colpi di pistola dopo aver portato Zuleyha in un bosco di Cukurova. Yaman non crederà assolutamente alla versione di Zuleyha quando negherà di averlo tradito con Akkaya, dicendogli di averlo incontrato per chiedergli se ha veramente messo fine all’esistenza del defunto Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy).

Dopo essere stata ferita dal marito, Altun avrà il capo sporco di sangue e sarà priva di sensi. A questo punto, Yaman, in stato di ebrezza, finirà a letto con una prostituta incontrata al bar, trascorrendo tutta la notte fuori.

Hunkar e Sabahattin preoccupati, Yaman impedisce ad Altun di rimettere piede alla tenuta

Non appena farà ritorno alla tenuta, Demir verrà messo subito alle strette dalla madre Hünkar (Vahide Perçin) e dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) che, parecchio preoccupati, esigeranno sapere dove sia finita Zuleyha.

Dopo essersi rifiutato di dare spiegazioni, Yaman vuoterà il sacco facendo sapere di non aver commesso nessun omicidio: tramite un flashback si vedrà quest’ultimo colpire sulla fronte la moglie con la sua pistola e sarà chiaro che non ha premuto affatto il grilletto per mancanza di coraggio.

Demir, però, in preda alla furia, farà presente a tutti gli abitanti della tenuta di non pronunciare più il nome di Zuleyha da adesso in avanti.

A proposito di quest’ultima, non appena si riprenderà, rimetterà piede alla villa Yaman quando ci sarà una festa per il ritrovamento di Adnan e della piccola orfanella Üzüm Tökün (Neva Pekuz). Altun non riuscirà nel suo intento, poiché Demir chiuderà a chiave il cancello assicurandole che non potrà più rivedere i suoi figli a causa della sua infedeltà.