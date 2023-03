Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore non mancheranno colpi di scena e tante novità. Oltre alla gravidanza di Gemma, al centro della scena ci sarà anche Ludovica, che inizierà ad avere dei dubbi sul matrimonio con Ferdinando, in particolare nella puntata che andrà in onda martedì 14 marzo su Rai 1. Marcello noterà lo strano atteggiamento della sua ex fidanzata e cercherà di capire qualcosa di più, ma senza grandi risultati. Ludovica sembrerà essersi chiusa in uno strano silenzio, come se qualcosa la turbasse nel profondo e non avesse coraggio di ammetterlo.

Nel frattempo ci sarà ampio spazio per parlare della difficile situazione di Gemma, che sarà finalmente decisa a prendere una scelta sul futuro del bimbo che porta in grembo. Al Paradiso le cose non andranno bene e Matilde proverà a salvarne le sorti, sebbene consapevole di fare il doppio gioco con l'ignaro Vittorio.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Matilde fa il doppio gioco

Frigerio non saprà come uscire da una situazione che le farà molto male. Da una parte non se la sentirà e avrà paura di rivelare a Vittorio i piani del marito e di Umberto Guarnieri, che lo vogliono distruggere. Dall'altra però è anche legata al Paradiso e soffrirà nel vedere che gli affari non andranno affatto bene.

Come svelano le anticipazioni del 14 marzo, Matilde proverà a esportare gli abiti nuziali all’estero, sperando di aiutare Conti, anche se di fatto sta facendo il doppio gioco.

Nel frattempo Don Saverio leggerà un articolo su Clara, dove verrà definita una giovane promessa del mondo del ciclismo. Il religioso si infurierà con il povero Armando, dicendogli che presto farà tornare Clara al suo paesino, dopo aver chiamato il padre.

Il Paradiso delle signore prossimi episodi: Ludovica rivuole Marcello?

Adelaide e Barbieri continueranno la loro relazione d'amore senza problemi. A essere molto più coinvolta sarà la contessa, pronta a tutto pur di difendere la relazione.

Questa storia starà molto stretta a Ludovica, che si renderà conto di essere gelosa di Marcello.

Ferdinando la vorrebbe sposare al più presto, ma lei tergiverserà e chiederà tempo: avrà bisogno di capire quali siano i suoi reali sentimenti.

Il Paradiso delle signore spoiler: il piano di Gemma

A casa Colombo l'aria sarà molto pesante, ma Gemma capirà cosa deve fare: crescerà il suo bambino da sola. Inizierà così ad attuare il suo piano, ma verrà scoperta appena in tempo da Veronica, che andrà su tutte le furie.

A tal proposito per far desistere la figlia a mettere in pratica ciò che ha pensato, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Veronica farà una scelta sul bimbo di Gemma che potrebbe ribaltare completamente la situazione.