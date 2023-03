Prosegue il consueto e attesissimo appuntamento con le puntate della soap Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:05 e in replica oppure in streaming su RaiPlay.

A casa Colombo non c'è pace dopo la notizia della gravidanza di Gemma e il comportamento poco responsabile di Carlos che è già promesso sposo con una ragazza in Argentina. Nella puntata del 15 marzo Ezio e Veronica non sanno più che cosa fare e non trovano una via d'uscita, fino a quando al signor Colombo non balenerà un'idea. Se tuttavia dovesse essere messa in atto, significherebbe rinunciare per sempre all'amore di Gloria, che ha appena ritrovato dopo tanti anni di distanza.

Nel frattempo l'atteggiamento di Ludovica insospettisce Marcello. La giovane Brancia è molto fredda e non fa altro che tenerlo a debita distanza, mostrando indifferenza e un atteggiamento piuttosto altezzoso.

Il Paradiso delle signore, nuove anticipazioni: Ludovica insospettisce Marcello

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore della puntata del 15 marzo fanno luce sulla relazione tra Irene e Alfredo. Anche se innamorata, Cipriani non vuole che la loro storia d'amore venga alla luce. Davanti all'ennesima risposta negativa a riguardo, Perico prende una decisione drastica e lancia un ultimatum alla giovane: se non dirà pubblicamente di essere la sua ragazza, la lascerà.

Nel frattempo, la collezione di abiti da sposa non va come dovrebbe andare e Matilde non ha altra scelta se non quella di rivolgersi a Vittorio, chiedendogli aiuto.

Ovviamente si sente in colpa, visto che non lo ha messo al corrente dei piani di Tancredi ai suoi danni.

Marcello, invece, sarà molto sospettoso nei riguardi di Ludovica, che si mostra fredda e distaccata come non mai. Capisce - o meglio, si illude - che tra loro due ci sia ancora qualcosa di irrisolto.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: il piano di Ezio

Continuando con le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle signore che andrà in onda il 15 marzo, Diletta non si arrenderà dopo il caos provocato dal suo ultimo articolo su Paradiso market: ha un'altra idea da proporre a Vittorio.

Infine, Ezio inizia a organizzare un piano per fare in modo che Gemma affidi a lui e Veronica il bimbo, appena sarà nato.

Questo le eviterebbe grossi problemi di immagine, ma significherebbe rinunciare a Gloria, la donna che tanto ama e alla quale ha giurato amore eterno.

Veronica sembrerà essere d'accordo con Ezio, anche perché se il bambino venisse affidato a loro, Moreau non potrebbe ami più intromettersi nella loro vita e, chissà, forse potrebbe decidere di sparire una volta per tutte.