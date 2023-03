Le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore sono terminate da un po', ma su Rai 1 le puntate in prima visione assoluta continueranno ad andare in onda fino a inizio maggio, quando la soap si fermerà come sempre per la pausa estiva.

Stando alle anticipazioni il finale di stagione sarà scoppiettante e con tanti risvolti inaspettati, a partire da Gemma che potrebbe rovinare definitivamente la storia fra Marco e Stefania. Ci sarà inoltre la misteriosa partenza di Adelaide, che tuttavia tornerà nell'ottava stagione e poi ancora le sorprese che riserverà Flora come ha svelato la stessa attrice Lucrezia Massari in una sua recente intervista.

Dopo il gran finale di stagione, la soap verrà sostituita da Sei sorelle, già in onda anche nella scorsa estate.

Il Paradiso delle signore si ferma, cambio di programmazione su Rai1

C'è attesa per il finale di stagione de Il Paradiso delle signore che non mancherà di stupire gli affezionati telespettatori. Tante le trame ancora aperte e nuovi intrighi all'orizzonte che catalizzeranno l'attenzione. Vittorio riuscirà a tenere in piedi il grande magazzino, dopo l'apertura del negozio di Umberto, pronto a distruggerlo? Che ne sarà del bambino di Gemma? Agnese tornerà con inaspettate notizie per Conti? Queste e tante altre domande avranno presto risposta.

L'ultima puntata della settima stagione della soap è prevista per venerdì 5 maggio 2023, giorno in cui i protagonisti saluteranno il pubblico.

Rai cambio programmazione, Sei sorelle al posto della soap Il Paradiso delle signore

Da lunedì 8 maggio, al posto de Il Paradiso delle signore, andrà in onda Sei sorelle. Una scelta non particolarmente condivisa da una parte del pubblico Rai, che anche lo scorso anno non aveva accolto con entusiasmo le vicende delle sorelle Silva, alle prese con la gestione della fabbrica tessile dopo la morte del padre.

Sui social emerge un certo malcontento: effettivamente nel 2022 Sei sorelle aveva registrato ascolti piuttosto bassi su Rai 1. Ma la decisione è ormai comunque stata presa.

Si ripartirà con gli episodi che hanno visto le sorelle Silva contagiate dal vaiolo, un dramma sia per la loro famiglia che per la fabbrica, la quale è stata messa in quarantena per evitare i contagi. Che cosa succederà ora? Non resta che attendere le puntate in prima visione assoluta, che andranno in onda alle ore 16:05 dall'8 maggio su Rai 1 e per tutta la stagione estiva.