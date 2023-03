Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio, del 24 marzo, non possono mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Gemma. La giovane Venere non sa come comportarsi. Deve prendere una decisione importante per quanto riguarda il bambino che porta in grembo. Tuttavia, se da un lato è intenzionata a crescerlo da sola, dall'altro sa che sua madre ha ragione. Non è di certo facile fare da ragazza-madre.

Pertanto, dopo che Roberto ha scoperto tutto, si è subito messo all'opera per trovare una soluzione utile ad aiutarla in modo concreto.

Gloria lascia Il Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo entusiasmante appuntamento con Il Paradiso delle signore, dopo aver accettato di aiutare la giovane sarta del magazzino, Flora presenzia personalmente alla sfilata per la presentazione degli abiti della nuova collezione. Tuttavia, Maria, nonostante sia felice per la vicinanza della stilista, preferisce comunque che sia presente anche Matilde. Pertanto, le chiede di starle vicino in un giorno così importante.

Nel frattempo, Gloria deve annunciare qualcosa di veramente importante. Dopo un'attenta riflessione, ha deciso di dare una svolta alla sua vita, cambiandola drasticamente.

Coglie l'occasione per informare l'intero staff del Paradiso della sua intenzione di partire per l'America, lasciando così il suo posto di lavoro presso l'atelier meneghino.

Umberto è pronto a rovinare la sfilata de Il Paradiso delle signore

Mentre tutti sono intenti a prendere parte alla sfilata del Paradiso delle signore, Umberto è già pronto a mettere in atto il suo piano per rovinare l'evento.

D'altronde, è risaputo che da sempre è intenzionato a voler distruggere l'atelier di Vittorio.

Nel contempo, Roberto cerca un modo per aiutare la sua amica. Gli viene in mente un'idea geniale per far sì che non debba più crescere suo figlio completamente da sola e in modo illegittimo. Pertanto, chiede a Gemma di sposarlo. In questo modo, non avrebbe più il bisogno di far crescere suo figlio a Veronica ed Ezio, ma potrebbe tranquillamente fargli da madre senza alcun problema.

Infine, anche Francesco vede Vito in compagnia della misteriosa ragazza che aveva visto in precedenza Irene. Pertanto, il giovane Rizzo inizia a nutrire dei seri sospetti nei confronti del contabile.