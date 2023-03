Le anticipazioni annunciano che la puntata de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 7 aprile sarà ricca di colpi di scena. Dopo una settimana molto importante per le vicende dei protagonisti della soap di Rai 1 in primo piano ci sarà Francesco che, spronato da Clara, si farà avanti con Maria, ma la sua lettera sarà intercettata da Vito che non esiterà ad aggredirlo. Le novità riguarderanno anche Marco e Gemma che continueranno a stare a distanza, ma entrambi nasconderanno un'inaspettata verità. Per il Paradiso market, invece, arriverà una proposta da parte del giovane Di Sant'Erasmo, che chiederà a Tancredi di acquistare la rivista.

Infine Marcello e Adelaide saranno in procinto di partire, ma ad attendere Barbieri ci sarà una spiacevole sorpresa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Clara appoggerà Francesco nel suo amore per Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di venerdì 7 aprile rivelano che Clara parlerà con Francesco e lo spronerà a farsi avanti con Maria, senza paura di rivelare i suoi sentimenti alla sarta. Salvatore non sarà d'accordo e penserà che invece sia meglio non intromettersi nella storia con Vito, anche se adesso i due hanno dei problemi. Nel frattempo il contabile del Paradiso delle signore riuscirà a intercettare la lettera che Francesco ha scritto a Maria e andrà su tutte le furie a causa della gelosia.

Non ci penserà due volte ad aggredire Francesco e a placare gli animi ci sarà Clara, che interverrà per far ragionare i due.

Anticipazioni puntata di venerdì 7 aprile: Marco e Gemma avranno un segreto

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda venerdì 7 aprile vede tra i protagonisti anche Marco, che quando saprà dell'intenzione di Umberto di vendere il Paradiso market penserà a una soluzione.

Il giornalista proporrà a Tancredi di diventare il nuovo proprietario della rivista dedicata al grande magazzino. Dal punto di vista sentimentale, invece, il giovane Di Sant'Erasmo continuerà ad affermare di non poter mai dimenticare Stefania, mentre Gemma sosterrà di vederlo ormai soltanto come un amico. Entrambi gli ex fidanzati, però, dietro l'apparenza si porteranno dentro un segreto.

Adelaide e Marcello in procinto di partire

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata di venerdì 7 aprile ci sarà spazio anche per la contessa e Marcello, in procinto di partire insieme. Adelaide non ascolterà il consiglio di Italo e preferirà non lasciare da sola Milano, ma proprio quando tutto sarà deciso Barbieri riceverà una sorpresa spiacevole, di cui però le trame non svelano altro.