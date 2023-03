Cosa succederà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda su Rai 1 tra aprile e maggio 2023? Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di casa Colombo, dato che Ezio si ritroverà a dover affrontare una situazione molto complicata che finirà per avere delle conseguenze importanti anche sulla sua ex Gloria.

E, proprio in vista di questo gran finale della settima stagione, ecco che la capo-commessa del grande magazzino potrebbe anche uscire di scena dal cast assieme a sua figlia.

Ezio diviso tra Gloria e Veronica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Ezio si troverà sempre più in crisi, diviso tra Veronica e Gloria.

L'uomo è ormai consapevole del fatto di provare un sentimento ancora forte nei confronti della sua ex moglie ma, al tempo stesso, non riesce a chiudere definitivamente con Veronica.

Il motivo? La donna sta attraversando un periodo complicato, legato alla notizia della gravidanza di sua figlia Gemma e, a quel punto, Ezio non se la sentirà di lasciarla da solo in questo momento.

Gloria pronta a lasciare Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Sta di fatto che, per Gloria la situazione non sarà affatto facile da gestire: la donna si ritroverà a vivere l'ennesima notte di passione con il padre di sua figlia Stefania ma, ancora una volta, non ci saranno dei risvolti importanti.

E, alla fine, Gloria confesserà ad Armando di voler lasciare per un po' di tempo Milano per trasferirsi in America, dove avrebbe modo di riabbracciare la sua amata figlia.

Ecco allora che, proprio nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, Gloria potrebbe confermare la sua intenzione di abbandonare definitivamente la città e quindi il suo impiego al grande magazzino per staccare un po' la spina dopo questo periodo non facile che l'ha vista protagonista.

Gloria potrebbe uscire di scena e andare da sua figlia nelle ultime puntate de Il Paradiso 7

Di conseguenza, Gloria potrebbe uscire di scena definitivamente dal cast de Il Paradiso delle signore, proprio nel gran finale di questa settima stagione che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista auditel.

La donna, quindi, potrebbe lasciare il suo lavoro da capo-commessa al negozio guidato da Vittorio Conti e dalla contessa Adelaide e potrebbe trasferirsi da sua figlia.

Stefania, infatti, da un po' di tempo ha scelto di trasferirsi stabilmente in America, dove ha intrapreso un nuovo percorso lavorativo.

Una doppia uscita di scena che, sicuramente, lascerebbe amareggiati i tantissimi fan che in questi mesi si sono affezionati alle vicende di Gloria e sua figlia.

Umberto e Tancredi sfidano Vittorio Conti nel finale de Il Paradiso 7

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, al centro dell'attenzione ci sarà anche la guerra che Umberto e Tancredi porteranno avanti nei confronti di Vittorio.

Il commendatore Guarnieri e il marito di Matilde hanno intenzione di lanciare al più presto sul mercato il loro primo negozio, con il quale intendono fare concorrenza al grande magazzino milanese di Conti.

Una situazione che metterà a durissima prova Il Paradiso, anche se Vittorio non avrà alcuna intenzione di "mollare la presa" e uscirne sconfitto.

La sfida, però, non sarà affatto semplice dato che dopo l'addio di Matilde anche Flora Ravasi deciderà di abbandonare il suo incarico al grande magazzino di Conti per iniziare questa nuova avventura professionale.