Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a sabato 18 marzo, Taylor convincerà Steffy e Finnegan affinché permettano a Sheila di passare il Natale insieme. Inoltre Brooke si scontrerà con la Carter e quest'ultima cercherà di vendicarsi, mentre Paris manifesterà a Carter la sua perplessità sul fatto che Zende sta accelerando i tempi.

Deacon cerca di risollevare il morale a Sheila

Nella puntata di "Beautiful" che sarà mandata in onda dal 13 al 18 marzo, tutti saranno pronti a festeggiare il Natale. Steffy e Finnegan saranno emozionati perchè si tratterà del primo che passerà Hayes insieme alla famiglia. Intanto Sheila sarà amareggiata perchè non potrà passare le festività con il figlio e Deacon cercherà di risollevarle il morale, dandole un dono. All'improvviso con suo grande stupore, Finnegan la chiamerà per invitarla da loro. Questo succederà grazie all'intercessione di Taylor, che ha convinto Steffy ed il genero a dare una chance alla Carter. Inoltre pure Hope e Liam saranno presenti con tutti i Forrester e non mancherà nemmeno lo Sharpe.

Zende prende l'anello da dare a Paris

Secondo le anticipazioni televisive fino al 18 marzo, Sheila sarà grata a Taylor e Steffy per averla fatta entrare in casa loro. Intanto la Hayes durante la serata annuncerà l'intenzione di restare in città per molto tempo. Inoltre Eric allieterà i presenti a Villa Forrester suonando il pianoforte.

Brooke, Ridge, Paris, Zende, Carter, Liam e Hope saranno fieri dei piccoli Douglas, Kelly e Beth. In seguito la Logan senior si recherà al Giardino da Deacon per prendere una bottiglia analcolica da aprire tutti insieme.

Nel frattempo Steffy spiegherà a Paris come Taylor ha insistito affinchè Sheila fosse presente la viglia di Natale a casa sua.

Zende invece prenderà l'anello disegnato da Quinn per la Buckingham. Il ragazzo ora non avrà più nessuno che potrà impedirgli di fare la proposta alla sua fidanzata. In tutto questo Brooke e Sheila si scontreranno al Giardino. La Logan si infurierà quando apprenderà che la Carter è stata accolta in casa di Steffy e giurerà a se stessa di fare in modo che non diventi una di famiglia.

La nebbia impedisce a Ridge di tornare a Los Angeles

In base agli spoiler della prossima settimana, Sheila vorrà vendicarsi di Brooke e l'occasione propizia le sembrerà arrivare quando la Logan acquisterà la bottiglia di champagne analcolica. Intanto Ridge proporrà alla moglie di fargli compagnia visto che dovrà assentarsi qualche giorno per lavoro, ma lei declinerà preferendo restare a sorvegliare i movimenti di Carter.

A proposito della madre di Finn, Ridge rassicurerà la Logan dicendole che Taylor l'ha invitata per il Natale, per poterla controllare meglio.

Nel frattempo Paris esternerà allo Walton l'idea di non voler affrettare le cose con Zende. Infine Sheila si attiverà Sheila si attiverà per scambiare la bottiglia analcolica con una alcolica [VIDEO], mentre Ridge a causa della nebbia non potrà tornare in tempo a Los Angeles per il Capodanno.