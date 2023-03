Il rapporto fra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua a essere instabile e ricco di alti e bassi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. La showgirl sudamericana continua a non capire determinati comportamenti dell'imprenditore e, infastidita, ha deciso di parlarne con Luca Onestini. Oriana è apparsa particolarmente amareggiata e ha sottolineato che il coinquilino le ha confessato di considerare gli abbracci di Nikita Pelizon maggiormente sinceri e sentiti rispetto ai suoi. Ma non è finita qui perché Marzoli ha confidato di essersi sentita stranita anche in seguito al passaggio dell'aereo, quando, piuttosto che cogliere il messaggio ironico dei fan, Dal Moro ha preferito dare priorità alla vicenda legata alla morte del suo banano.

Precedentemente, Oriana aveva deciso di affrontare l'argomento anche con Edoardo Tavassi cercando consigli dal romano.

Luca Onestini stupito dal comportamento di Oriana

Luca Onestini non si è detto sorpreso delle parole pronunciate da Daniele Dal Moro. L'ex tronista di Uomini e Donne, piuttosto, era stupito dagli atteggiamenti di Oriana Marzoli perché, pur continuando a ribadire di non gradire il modo di fare dell'imprenditore, continua a cercarlo con l'intento di mantenere la relazione con lui: "Si vede che a te va bene così", ha detto il ragazzo emiliano, secondo cui è solamente tempo perso. "Non è la prima volta. Non è che c'è tanto da dire", ha detto Luca.

I consigli di Edoardo Tavassi ad Oriana

Il rapporto con Daniele Dal Moro è un tema che occupa la mente di Oriana Marzoli in maniera perenne. La sudamericana ha parlato della relazione con l'imprenditore anche con Edoardo Tavassi. La sudamericana, amareggiata per come stanno andando le cose, non ha nascosto al romano il proprio malessere.

Secondo la showgirl venezuelana, il veneto non sarebbe più interessato a lei, ed è convinta che Dal Moro non abbia più intenzione di proseguire la loro frequentazione.

Il 38enne non si è detto d'accordo con Marzoli e ha tentato di farle valutare la vicenda sotto un altro aspetto. Inoltre, il fratello di Guendalina ha provato a spiegare a Oriana che nonostante Daniele provi una forte attrazione nei suoi riguardi, continua a essere particolarmente frenato per via di quanto successo fra di loro nel passato.

Edoardo ha sottolineato con convinzione che Dal Moro non riesce ancora a fidarsi. Secondo il romano, per evitare di precludersi una bella conoscenza con l'imprenditore, Marzoli non dovrebbe scoraggiarsi.