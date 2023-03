La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily targata Rai sul finale della settima stagione anticipano che, come dichiarato da una recente intervista tenuta da Vanessa Gravina, la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo uscirà di scena platealmente, per poi tornare nel parterre del cast ne Il Paradiso delle Signore 8. Prima di andare via, però, Adelaide si ergerà a paladina dell'emancipazione femminile e difenderà strenuamente la sua storia d'amore con Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Secondo alcuni rumors, inoltre, la nobildonna potrebbe lasciare Milano in compagnia proprio del socio in affari nonché amante, in quanto la coppia desidererebbe vivere il proprio amore in totale libertà.

Vanessa Gravina: 'La contessa organizzerà una sparizione a effetto'

Il personaggio di Adelaide Di Sant'Erasmo è tra i volti storici e più amati dal pubblico de Il Paradiso delle Signore. L'arguta nobile sembra sempre avere la battuta pronta ed essere dotata di grande charme che, ultimamente, ha fatto capitolare anche Marcello.

L'attrice Vanessa Gravina, la quale dà il volto al personaggio, ha recentemente anticipato come Adelaide organizzerà, nel corso degli episodi conclusivi del capitolo attuale della soap opera italiana, una tipica sparizione a effetto, ma fortunatamente per i fan tornerà stabilmente nel cast dello sceneggiato Rai già nell'ottava stagione.

Marcello e Adelaide potrebbero lasciare Milano per vivere in totale libertà il loro amore

Prima di uscire platealmente di scena, come ammesso dalla stessa attrice meneghina, Adelaide si renderà protagoniste di due tematiche non ancora sviscerate del tutto nella fiction daily. La contessa, difatti, si ergerà a paladina dell'emancipazione femminile, tema d'attualità a metà anni Sessanta, e si batterà anche per far integrare al meglio Marcello in società.

Secondo alcune indiscrezioni, però, sul finire della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Marcello e Adelaide potrebbero decidere di lasciare momentaneamente il capoluogo lombardo, in quanto vogliosi di vivere liberamente la loro storia d'amore.

A prescindere dal fatto che tale ipotesi di trama accadrà o meno, cioè che appare certo è la presenza sia di Vanessa Gravina che di Pietro Masotti nel cast della prossima stagione della soap opera.

Oltre a questi due personaggi, infine, sono già confermate le presenze per l'ottavo capitolo dello sceneggiato di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Agnese Amato (Antonella Attili).