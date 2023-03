Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7, in merito agli episodi dal 14 al 17 marzo, evidenziano che Ferdinando vorrebbe convolare a nozze con Ludovica, ma quest'ultima tergiverserà in quanto ancora scossa dall'aver scoperto il flirt tra l'ex Marcello e Adelaide. La giovane Brancia si comporterà in maniera più distaccata del solito con Barbieri e il cameriere non potrà non notare tale insolito mood, tanto da spingerlo a chiedere ragguagli a Flora, ma la stilista non si sbilancerà.

Marcello, inoltre, scoprirà che a breve si celebreranno le nozze tra Ludovica e Ferdinando. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Ludovica potrebbe rivelare a Ferdinando di essere innamorata di Marcello.

Ludovica e Ferdinando attraverseranno una profonda crisi sentimentale

Nel corso di una recente intervista, l'attore Fabio Fulco, che presta il volto al personaggio di Ferdinando Torrebruna, ha anticipato come tra Ferdinando e Ludovica vi sarà una profonda crisi, frattura di coppia legata perlopiù ai profondi sentimenti che la figlia di Flavia prova ancora per l'ex fidanzato Marcello.

Le prime crepe relazioni sembreranno già intravedersi nei prossimi episodi de Il paradiso delle signore 7, dove da un lato troviamo Torrebruna voglioso di passare dal fidanzamento al matrimonio, mentre dall'altro lato abbiamo una giovane Brancia che sembrerà ben più turbata dalla liaison tra la contessa e l'ex Barbieri piuttosto che euforica in vista delle prossime nozze che dovrebbe celebrare.

Ludovica potrebbe rivelare a Ferdinando di essere ancora innamorata di Marcello

Sposare una persona che non si ama realmente non è mai una scelta saggia e Ludovica, nelle prossime puntate, potrebbe dover fare i conti con ciò, ovvero convolare a nozze con Ferdinando oppure decidere di mettere sul piatto la verità con lo stesso.

Sembrerebbe più plausibile per la Vicepresidentessa del Circolo optare per la seconda opzione, la quale la porterebbe a rivelare a Torrebruna di essere ancora innamorata di Marcello.

Qualora ciò dovesse concretizzarsi, facile intuire come il matrimonio tra i due diverrebbe pressoché una chimera e, come se non bastasse, l'ex armatore potrebbe rendersi conto che dal viaggio in Grecia sino al periodo attuale Ludovica non avrebbe fatto altro che pensare all'ex partner.

Chissà se la crisi tra Ludovica e Ferdinando non porterà a una insperata riconciliazione tra la giovane Brancia e Marcello, magari nella prossima stagione della soap opera Rai.