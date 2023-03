Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 22 marzo su Rai 1, Tancredi capirà che sua moglie è molto dispiaciuta per la discussione con Adelaide e per aver rotto definitivamente con lei. Intanto, Maria avrà un durissimo confronto con Flora e si dirà profondamente delusa per la scelta della stilista di lavorare per la concorrenza del Paradiso. Successivamente, Vittorio chiederà alla signorina Puglisi di organizzare la sfilata per la nuova collezione. Nel frattempo, Alfredo avrà un'idea brillante per mettere a tacere i dubbi di Irene sul conto del contabile Vito Lamantia.

Infine, Ezio prenderà una decisione definitiva sul suo rapporto con la moglie, dopo aver trascorso una notte di passione con lei.

Maria ha un duro scontro con Flora

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle signore, Tancredi vedrà sua moglie molto triste e capirà subito che il motivo che l'ha resa giù di morale è stato lo scontro con Adelaide. Infatti, la nobildonna di Sant'Erasmo era un vero e proprio punto di riferimento per la signora Frigerio. Tuttavia, in seguito alla scelta della donna di lavorare al fianco di suo marito nel progetto di Palazzo Andreani, la contessa l'ha accusata di essere una traditrice cacciandola da villa Guarnieri.

Intanto, Maria apprenderà che Flora ha deciso di lavorare per la concorrenza dell'atelier milanese, così avrà un duro scontro con lei.

Nello specifico, Maria sarà profondamente delusa dalla scelta di Flora.

Vittorio chiede a Maria di organizzare la nuova sfilata

Vittorio, dopo aver preso una drastica decisione sul conto di Flora, chiederà a Maria di organizzare la sfilata per la nuova collezione del marchio Paradiso. Infatti, il direttore dell'atelier ha deciso, insieme a Roberto, di fidarsi della signorina Puglisi e lasciarle il totale controllo per la serata evento che promuoverà i nuovi abiti.

Nel contempo, Alfredo avrà un'idea molto valida per convincere Irene a non avere dubbi sul conto del contabile Lamantia. Però, la signorina Cipriani non mollerà e continuerà ad essere perplessa sull'incontro tra Vito e la misteriosa ragazza in piazza.

Ezio prende una decisione definitiva sulla storia con Gloria

Nella parte finale dell'episodio de Il Paradiso delle signore, Ezio cederà di nuovo alla passione con sua moglie Gloria.

Inoltre, il loro trasporto fisico e sentimentale diventerà ormai inevitabile tanto da portare il signor Colombo a prendere una decisione definitiva sulla sua situazione. A quanto pare, Teresio si sentirà in colpa per aver tradito la sua compagna e deciderà di crescere il figlio di Gemma insieme a Veronica. Stando alle trame delle puntate successive, Gloria annuncerà la sua partenza per l'America.