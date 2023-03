Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 22 marzo su Canale 5, i gendarmi ritroveranno l'arma del delitto di Cengaver. Così, il procuratore Julide farà sapere a Demir che le accuse di omicidio contro di lui sono cadute e verrà scagionato. Intanto, Hatip temerà per la sua incolumità, mentre Yilmaz sarà disperato a cercare il vero assassino del suo amico. Successivamente, Mujgan sarà molto provata per il comportamento di suo marito e ne parlerà con Fekeli chiedendogli delle spiegazioni, ma il suo gesto risulterà inutile.

Nel frattempo, Zuleyha troverà la complicità di Gulten per organizzare la sua fuga con l'ex fidanzato Yilmaz. Infine, le tensioni tra la signorina Altun e Saniye continueranno a salire all'interno della tenuta Yaman.

Demir viene scagionato dalle accuse di omicidio

Nella prima parte della puntata di Terra amara, il procuratore convocherà il signor Yaman nel proprio ufficio per comunicargli che è stata recuperata l'arma che ha messo fine alla vita di Cengaver. Inoltre, Julide farà notare a Demir che sono in corso delle indagine. Dopodiché, il pubblico ministero dirà a Demir che le impronte rinvenute non sono le sue e, pertanto, Demir sarà scagionato da tutte le accuse.

Intanto, Hatip inizierà a temere per la sua incolumità ora che il figlio di Hunkar è tornato a piede libero, mentre Yilmaz vorrà a tutti i costi scoprire chi è stato ad uccidere il suo amico.

Mujgan confida le proprie preoccupazioni ad Ali Rahmet

Successivamente, la dottoressa di Cukurova sembrerà essere sempre più sofferente nei riguardi di suo marito. Infatti, Yilmaz, nell'ultimo periodo, non si sta comportando affatto bene con Mujgan apparendo sempre preoccupato per altre questioni, fuorché della sua situazione matrimoniale.

Per questo motivo, la signorina Hekimoglu si recherà da Fekeli e gli chiederà spiegazioni sul comportamento del suo figlioccio.

Ciononostante, il tentativo della ragazza sarà invano poiché Ali Rahmet non le darà alcuna motivazione valida per giustificare o farle comprendere il motivo per cui Akkaya è totalmente assente.

Yilmaz e Zuleyha progettano la fuga con l'aiuto di Gulten

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Zuleyha deciderà di accettare la proposta del suo ex fidanzato: fuggire insieme e crescere Adnan e la bambina che porta in grembo come se fossero una famiglia. Inoltre, la signorina Altun chiederà il sostegno di Gulten per pianificare la propria fuga insieme ad Akkaya e i suoi figli. La giovane domestica accetterà, con piacere, di aiutarla ad andare via da Cukurova e ricominciare una nuova vita.

Infine, le tensioni nella tenuta della famiglia Yaman continueranno a crescere tra Saniye e la moglie di Demir. Tuttavia, il motivo per cui la moglie di Gaffur odia così tanto la nuora di Hunkar non è stato ancora reso noto.