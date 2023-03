Proseguono su Rai 1 le storie de Il paradiso delle signore. Nelle puntate del 13 e 14 marzo il direttore Vittorio sarà intenzionato ad assumere Diletta nella redazione del 'Paradiso Market'. Matilde, intanto, sarà occupata ad attuare un piano per esportare all'estero gli abiti nuziali dell'atelier.

Mentre Gemma sarà decisa a prendersi cura da sola del figlio che attende, dei problemi saranno in arrivo per Clara a causa dello zio Don Saverio.

Il paradiso delle signore, spoiler 13 marzo: Umberto chiede fedeltà a Matilde, Clara preoccupata per il suo futuro

Nella puntata di lunedì 13 marzo de Il Paradiso delle Signore Ezio e Veronica continueranno a persuadere Gemma ad affidare suo figlio a loro, in modo da crescerlo insieme e non far pesare tutto alla ragazza. La giovane Zanatta, però, non sarà d'accordo con questa proposta e avrà un'idea alternativa che dovrebbe aiutarla a sfuggire al suo destino. Intanto a Gloria non resterà altro da fare che comprendere le ragioni di Ezio, prendendo in considerazione un radicale cambiamento nella sua vita.

Il commendatore Umberto Guarnieri avrà un faccia a faccia con Matilde Frigerio. La donna non sarà del tutto convinta sulla possibilità di stare dalla parte del marito Tancredi o da quella di Vittorio Conti.

Intanto il direttore del Paradiso delle Signore proporrà a Diletta di lavorare ufficialmente alla rivista del grande magazzino milanese.

Don Saverio nutrirà dei sospetti su Clara. Mentre il parroco sarà sempre più convinto che la nipote abbia ripreso a dedicarsi al ciclismo, la ragazza sarà profondamente combattuta riguardo il suo stesso futuro.

Episodio 14 marzo: Matilde vuole esportare gli abiti da sposa all'estero

Nella puntata di martedì 14 marzo Irene e Alfredo proseguiranno a frequentarsi di nascosto, anche se Maria e Vito avranno la sensazione che i due abbiano una relazione d'amore.

Intanto, furioso per la passione sportiva di Clara, Don Saverio sarà sul punto di mettersi in contatto con il padre della ragazza in modo da farla ritornare al suo paese d'origine.

Mentre Ferdinando Torrebruna spingerà affinché le nozze con Ludovica vengano celebrate il prima possibile, la giovane Brancia non sarà del medesimo avviso e cercherà di perdere tempo. La mente di Ludovica, infatti, sarà impegnata a digerire la relazione tra il suo ex Marcello e la contessa Adelaide di Sant'Erasmo.

Intanto Gemma Zanatta inizierà a mettere in atto il suo piano per crescere suo figlio da sola. Matilde, per salvare le finanze del Paradiso delle Signore dovrà tentare l'ultima carta: esportare all' estero gli abiti da sposa dell'atelier.