Mercoledì 29 marzo è andato in onda il 133esimo episodio de Il Paradiso delle Signore. È stato un episodio a dir poco appetitoso e ricco di colpi di scena. Ampio spazio è stato dato allo scontro animato tra Veronica Zanatta e Gloria Moreau. Ai fan di questo sceneggiato italiano anni ’60 non è piaciuto moltissimo il comportamento della madre di Gemma e si sono sfogati sui social. Invece, la scena di Gemma Zanatta e Roberto Landi è stata molto amata e apprezzata dagli utenti social: 'Io così mi sciolgo' ha dichiarato una fan.

Il Paradiso delle Signore, Veronica mette alle strette Gloria: fan infuriati

L’episodio 133 de Il Paradiso delle Signore trasmesso mercoledì 29 marzo su Rai 1 è partito con un grande colpo di scena, ovvero l’incontro tra Veronica Zanatta e Gloria Moreau. La madre di Gemma è partita in quarta, dicendo alla capocommessa che ha scoperto che lei ha dormito nella camera del suo uomo con la scusa di un viaggio di lavoro. Colta in fragrante, la madre di Stefania si è scusata, affermando che è stato solo un cedimento, ma Veronica non le ha creduto e l’ha obbligata a incontrare Ezio, per liberarlo definitivamente dal loro legame morboso.

Questa scena è stata molto discussa sui social, infatti, molti utenti hanno concordato che Veronica è stata pessima su ogni fronte.

C’è chi ha sostenuto che la vedova Zanatta vuole tenersi il marito di Gloria per convenienza economica e morale, e chi ha consigliato alla segretaria di Roberto di prendersela con Ezio perché è lui il maggior colpevole e lo deve cacciare di casa. Nei loro post critici, un commentatore social ha voluto esprimere la sua opinione: 'La scena di Veronica è stata vomitevole.'

Gemma accetta la proposta di matrimonio, Roberto al settimo cielo

Una delle scene più belle e toccanti del 133esimo episodio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore è stata quella con Gemma Zanatta e Roberto Landi.

La giovane Venere ha migliorato la giornata del pubblicista, accettando la sua proposta di matrimonio. Roberto ha fatto i salti di gioia e l'ha abbracciata, sostenendo che il matrimonio è la scelta più giusta per entrambi. Inoltre, preso dall’entusiasmo, il signor Landi ha chiesto alla sua migliore amica di comunicare subito la notizia a Ezio e Veronica, ma la giovane Venere ha preferito farlo da sola.

Il pubblicista de Il Paradiso delle Signore ha compreso le motivazioni di Gemma e le ha chiesto di aggiornarlo sull’appuntamento con i suoi genitori, per ufficializzare il loro fidanzamento. Come hanno reagito i fan davanti a questa scena?

Le reazioni dei fan de Il Paradiso delle Signore alla scena di Gemma e Roberto

‘Roberto Landi, io così mi sciolgo’ ha commentato un utente social, mentre un altro non ha nascosto l’affetto che nutre nei confronti dei personaggi interpretati da Gaia Bavaro e Filippo Scarafia. Un commentatore social ha messo in evidenzia che Gemma e Roberto sono felici come due innamorati, mentre una fan di questa coppia ha confessato i sentimenti che nutre per il giovane pubblicista: 'Come fa Gemma a non amare Roberto'

E in mezzo ai tanti commenti che esprimono amore e affetto per questi due promessi sposi, c'è un messaggio rivolto agli sceneggiatori de Il Paradiso delle Signore: 'Questa scena è bellissima, perché rovinarla con il ritorno di quel carciofo di Marco?'