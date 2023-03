L'appuntamento con Uomini e donne resta confermato per la giornata del 30 marzo, quando su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende dei protagonisti del trono over, tra cui la dama torinese Gemma Galgani, che si ritroverà ancora una volta protagonista indiscussa della trasmissione.

Gemma, infatti, dovrà risolvere i suoi problemi legati al rapporto con Silvio, il cavaliere che in queste settimane ha fatto breccia nel suo cuore.

Scatta l'addio fra Silvio e Gemma: anticipazioni Uomini e donne del 30 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e donne in programma il 30 marzo su Canale 5, rivelano che per Gemma arriverà il momento della resa dei conti l.

La dama torinese, da un po' di settimane ormai, sta portando avanti il suo percorso in studio con Silvio, il cavaliere che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore.

I due avevano scelto di portare avanti una frequentazione e di approfondire la loro conoscenza, speranzosi del fatto che il loro rapporto si sarebbe evoluto.

Ma, nel corso della nuova puntata del trono over di questo giovedì pomeriggio, ci sarà l'ennesimo colpo di scena del tutto inaspettato e spiazzante.

Gemma e Silvio si lasciano: anticipazioni Uomini e donne del 30 marzo

Sì, perché le anticipazioni su Uomini e donne del 30 marzo rivelano che Gemma e Silvio decideranno di chiudere il loro rapporto e quindi mettere una pietra sopra a quanto hanno costruito fino a questo momento.

Una decisione che verrà maturata dalla coppia, ormai consapevole del fatto che non ci sono più i presupposti per poter andare avanti e far crescere questo rapporto.

Di conseguenza, la dama torinese e Silvio prenderanno due strade completamente differenti ma non si lasceranno in cattivi rapporti.

Come svelato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni social, Gemma e Silvio si saluteranno in maniera pacifica e in tal modo eviteranno ogni tipo di incomprensione.

Silvio lascia la trasmissione: anticipazioni Uomini e donne del 30 marzo

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Uomini e donne di questo giovedì 30 marzo 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per l'addio definitivo di Silvio.

Il cavaliere, infatti, dopo aver messo la parola fine alla sua relazione con la dama torinese, deciderà di voltare pagina in maniera definitiva. Silvio comunicherà la sua intenzione di abbandonare il programma e così si assisterà alla sua uscita di scena definitiva dal cast del trono over, che lo ha visto protagonista in queste ultime settimane.