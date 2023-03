Proseguono gli episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 14 marzo non mancheranno nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Ferdinando e Ludovica. I due hanno ufficializzato il loro fidanzamento, ma non hanno ancora fissato la data del matrimonio. Tuttavia, adesso è un momento alquanto particolare per la giovane Brancia, a causa di una scoperta sconvolgente.

Un progetto ambizioso per Matilde al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo entusiasmante appuntamento con il Paradiso delle Signore, nonostante la discrezione, Maria e Vito avranno il presentimento che tra Irene e Alfredo ci sia del tenero. Entrambi hanno cercato sempre di nascondere tutto e di vedersi in segreto. Tuttavia, il loro atteggiamento farà insospettire le persone a loro vicine.

Nel frattempo, Matilde ha in mente grandi progetti ambiziosi per il magazzino. Per risollevare le sorti economiche del Paradiso, è seriamente intenzionata a trovare un modo per esportare gli abiti nuziali all'estero. In questo modo le vendite si allargherebbero moltissimo, ampliando il giro e favorendo le entrate.

Pertanto, sarà disposta a tutto pur di riuscirci e ricorrerà a ogni risorsa in suo possesso.

Don Saverio fa una scoperta sulla Venere del Paradiso delle Signore

Successivamente, Don Saverio si troverà a leggere il giornale locale e gli capiterà di soffermarsi sulle pagine sportive. Un intero trafiletto è dedicato proprio a sua nipote, Clara, la quale sarà descritta come una promessa del ciclismo.

La scoperta che la giovane Venere del Paradiso non ha mai smesso con questo sport, lo farà infuriare e se la prenderà soprattutto con Armando, poiché non ha mantenuto il loro patto. Doveva essere lui a tenerla lontana dalla bicicletta, ma non l'ha fatto.

Intanto, Ferdinando vorrà sposare al più presto la sua amata e premerà per organizzare il matrimonio il prima possibile.

Purtroppo, però, con suo sommo dispiacere, Ludovica continuerà a posticipare il lieto evento. D'altronde, è ancora molto scossa per la recente scoperta. Non si sarebbe mai aspettata di trovare il suo ex in compagnia di Adele, in atteggiamenti inequivocabili. Per lei è impensabile che possano avere una relazione.

Infine, Gemma sarà sempre più decisa a voler fare di testa sua. In particolare, vuole crescere da sola suo figlio e ha in mente un piano per riuscire nel suo intento. Seppur abbia cercato di agire con molta discrezione, Veronica capirà tutto e scoprirà le intenzioni di sua figlia.