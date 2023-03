L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda lunedì 13 marzo con una nuova puntata su Canale 5 che aprirà questa attesissima settimana di programmazione.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Roberta, la quale terrà banco in studio con le novità legate al suo percorso sentimentale e, in particolar modo, si ritroverà a fare i conti con una nuova proposta spiazzante da parte del suo ex Riccardo Guarnieri, che la lascerà in parte interdetta.

Roberta rifiuta Riccardo Guarnieri: anticipazioni Uomini e donne oggi 13 marzo

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne del 13 marzo rivelano che Roberta Di Padua si ritroverà al centro della scena in quanto dovrà affrontare una proposta del tutto inaspettata.

A distanza di un po' di tempo dalla fine del loro rapporto, Riccardo Guarnieri tornerà a farsi avanti nei confronti della dama napoletana, svelando che sarebbe disposto e pronto a rimettersi in gioco per cercare di riconquistare il suo cuore.

Insomma, Riccardo si farà avanti in quanto pronto ad avere una seconda chance da parte della dama e provare così a rimettere insieme i cocci della loro relazione, sperando che questa volta possa essere quella giusta.

La reazione di Roberta Di Padua, però, non sarà delle migliori: la dama, infatti, non se la sentirà di tornare di nuovo sui suoi passi e alla fine preferirà non concedere questa seconda possibilità a Riccardo.

Scoppia la lite tra Roberta e Nicole: anticipazioni Uomini e donne oggi 13 marzo

Intanto, però, la dama proverà anche a voltare pagina: le anticipazioni di Uomini e donne del 13 marzo rivelano che sarà protagonista di un'esterna con un nuovo cavaliere che, a quanto pare, non riuscirà a lasciarle una buona impressione.

Roberta, infatti, preferirà non andare oltre e non sbilanciarsi con questa persona, al punto da chiudere subito la loro frequentazione.

Come se non bastasse, si ritroverà ai ferri corti con la tronista Nicole. Le anticipazioni di oggi rivelano che Roberta mostrerà interesse nei confronti di uno dei corteggiatori della tronista e, a quel punto, divamperà la tensione in studio tra le due.

Grande attesa per la scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne

In attesa di vedere in onda l'appuntamento di oggi con Uomini e donne, le puntate trasmesse nel corso della settimana si preannunciano attesissime anche per la fatidica scelta finale di Federico Nicotera.

Il giovane tronista, dopo un lungo percorso portato avanti nel corso di questi mesi, si è congedato dalla trasmissione con la sua scelta finale, ricaduta sulla giovane Carola che ha saputo conquistare il suo cuore, riuscendo così ad avere al meglio sull'altra pretendente, Alice.