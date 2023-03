Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 27 marzo non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di lasciare tutti con il fiato sospeso.

In particolare, l'attenzione è posta su Vittorio. Il giovane pubblicitario deve far fronte a diverse situazioni che si sono venute a creare all'interno del magazzino. Primo fra tutti, l'allontanamento di Matilde e Flora. Senza il loro aiuto le cose non vanno come dovrebbero.

Inoltre, adesso deve trovare una soluzione in fretta per evitare che vi sia troppa concorrenza.

Recensioni sugli abiti de Il Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, dopo aver organizzato al meglio la sfilata per la presentazione degli abiti della nuova collezione, le brutte recensioni non tardano ad arrivare. Vittorio e Roberto cercano di non farle leggere a Maria, altrimenti ci resterebbe troppo male. Nel frattempo, Francesco ha scoperto alcune interessanti notizie sul conto di Vito. Pertanto, vorrebbe informare il prima possibile la giovane sarta per metterla in guardia dal contabile.

Successivamente, anche Gloria vuole lasciare Il Paradiso delle signore.

Difatti, annuncia a tutti la partenza per gli Stati Uniti. In questo modo riuscirebbe a lasciarsi alle spalle tutta questa situazione.

La concorrenza del Paradiso delle signore

Dopo essere stata a Villa Guarnieri, Ludovica non riesce a non pensare a quanto accaduto. In particolare, la relazione esistente tra Adelaide e Marcello la lascia alquanto perplessa.

Nessuno si sarebbe mai immaginato che sarebbero diventati così intimi, fino ad intrattenere addirittura una relazione. Rendendosi conto delle difficoltà che sta vivendo la sua ex fidanzata, il giovane Barbieri si arrabbia molto con la Contessa e la accusa di non aver fatto molta attenzione nel nascondere la loro relazione.

Intanto, Matilde e Tancredi sono sempre più uniti.

Questa volta puntano a creare un grande magazzino che diventerà la concorrenza de Il Paradiso delle signore. Pertanto, cercano di pensare ad ogni dettaglio affinché riescano ad ultimare il loro piano. Infine, Vittorio deve far fronte all'intera situazione. Difatti, non ha idea di cosa possa accadere nel momento in cui il magazzino verrà occupato. Sa soltanto che deve darsi da fare per cercare, il più velocemente possibile, una soluzione per non farsi mangiare dalla concorrenza. D'altronde, è ancora amareggiato per le scelte compiute dalla giovane Frigerio, la quale ha voltato le spalle al magazzino.