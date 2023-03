Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 29 marzo non potranno mancare di certo nuovi e avvincenti colpi di scena, in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolar modo, in attesa di scoprire come evolveranno le vicende, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Ezio e Gloria. I due stanno vivendo una relazione segreta. Dopo il loro riavvicinamento, non sono riusciti più a dire la verità a Veronica a causa degli avvenimenti recenti.

Tuttavia, la giovane donna sembra aver intuito qualcosa circa la possibilità che i due ex coniugi, in realtà, si stiano vedendo di nascosto.

La capocommessa del Paradiso sotto ricatto

Nel corso del prossimo appuntamento del 29 marzo con Il Paradiso delle signore, dopo aver indagato a fondo, tutti i sospetti di Veronica trovano riscontro. Veronica, infatti, ottiene la conferma che stava cercando: pertanto, affronta personalmente Gloria. Presa dalla gelosia e dalla rabbia, Veronica ricatta Gloria intimandole di troncare immediatamente i rapporti con Ezio. Non vuole che si intrometta nella sua storia d'amore, rovinando la sua famiglia.

Nel frattempo, Adelaide cerca in tutti i modi di farsi perdonare da Marcello.

Tra loro si è venuta a creare una frattura, in seguito a quanto accaduto in precedenza. Tuttavia, ogni suo tentativo sembra risultare inutile. Il giovane barista non può sopportare l'idea che, a causa della sua poca discrezione, Ludovica abbia scoperto della loro relazione.

Francesco affronta il contabile del Paradiso

Intanto, Francesco vuole vederci chiaro e va a parlare personalmente con Vito.

D'altronde, è curioso di scoprire che cosa nasconde il contabile del Paradiso, per il bene di Maria. Successivamente, Alfredo fa un tentativo per far riappacificare Salvo ed Elvira. Convinto che tra loro possa nascere qualcosa, non vuole vederli così distanti. Per l'occasione, chiede aiuto ad Irene, dato che conosce molto bene la sua amica e sa perfettamente come agire con lei.

Nel contempo, Gemma è molto combattuta. Da un lato sperava di tornare insieme a Marco, dall'altro deve cercare una soluzione per poter crescere il suo bambino senza alcun problema. Nel momento in cui capisce che con il suo ex non c'è più alcuna possibilità di poter ricreare una storia d'amore, decide di prendere una decisione importante. In merito alla proposta di Roberto di sposarlo, la giovane Venere del Paradiso è pronta a dare una risposta definitiva, per il bene della creatura che sta crescendo nel suo grembo.