Il Paradiso delle Signore non smette di stupire i telespettatori. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti che andranno in onda su Rai 1 dal 20 al 24 marzo rivelano che Adelaide sarà contrariata dall'atteggiamento di Tancredi e Adelaide di mettersi contro Conti. La contessa si schiererà dalla parte di Vittorio e caccerà i due coniugi da Villa Guarnieri. Flora, invece, vorrà licenziarsi dall'atelier per andare a lavorare da Umberto: informerà Vittorio della sua decisione.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntate al 24 marzo: brutte notizie arrivano per Vito

Cattive notizie in arrivo per Vito. L'azienda di Lamantia in Australia si troverà in grossi guai e per cercare di risolvere i suoi problemi lavorativi, Vito inventerà una bugia con Maria. La situazione si complicherà quando Irene vedrà il fidanzato dell'amica in compagnia di una donna misteriosa. Cipriani chiederà ad Alfredo d'indagare sulla questione. Irene sarà molto perplessa su Vito e sulla giovane donna che era insieme a lui, mentre Perico sembrerà avere un'idea che potrebbe spazzare via ogni dubbio. Anche Francesco vedrà Lamantia dialogare con questa donna sconosciuta e inizierà a dubitare di lui.

Gemma si confiderà con Roberto riguardo la sua gravidanza.

La giovane Zanatta accetterà la soluzione proposta da Ezio e Veronica riguardo la sua gravidanza. In seguito Roberto vedrà Gemma in abito da sposa e sarà proprio lì che Landi avrà una buona intuizione.

Trame Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Ezio si sente in colpa

Gloria sembrerà essersi arresa all'idea che Ezio non faccia una scelta tra lei e Veronica.

Moreau vorrà prendere una nuova strada per allontanarsi da Colombo. Il destino, però, sembrerà volerli insieme e li farà riavvicinare. Moreau e Colombo passeranno una nuova notte di passione, ma questa volta Ezio inizierà a sentirsi in colpa nei confronti di Veronica. Il papà di Stefania capirà finalmente di dover prendere una decisione tra le due donne.

Arriverà il momento dell'inaugurazione della nuova attività di Ezio e sia Veronica che Gloria parteciperanno all'evento. Moreau si confiderà con Armando e annuncerà al capo magazziniere la sua volontà di partire per l'America.

I dipendenti de Il Paradiso saranno giù di morale per l'arrivo della nuova concorrenza e per il licenziamento di Flora. Vittorio cercherà di incoraggiare le Veneri a guardare positivamente al futuro. Intanto Ravasi verrà convinta da Matilde a collaborare per l'ultima volta con Maria.