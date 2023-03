Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato dal 13 al 17 marzo raccontano che Don Saverio temerà che Clara possa aver ripreso con il ciclismo, mentre Vito e Maria sospetteranno che Irene e Alfredo si siano fidanzati. Matilde, intanto, proverà a salvare le finanze dell'atelier. Nel frattempo, Gemma inizierà a pensare a un piano per crescere il bimbo da sola. Diletta, invece, proporrà a Vittorio un altro pezzo da pubblicare nella rivista, mentre Elvira non supererà l'esame pratico di guida.

Marcello, infine, scoprirà che Ludovica sarà prossima a sposarsi con Ferdinando, invece Matilde confesserà a Vittorio i piani di Tancredi.

Matilde proverà a salvare le finanze della boutique

Gemma non sarà d'accordo su ciò che le proporranno Ezio e Veronica in merito al bimbo che ha in grembo.

Matilde, invece, non saprà se schierarsi dalla parte del marito o di Vittorio, mentre don Saverio sospetterà che la nipote abbia ripreso a praticare il ciclismo. Gloria penserà a come cambiare radicalmente la propria vita. Nel frattempo Diletta si paleserà a sorpresa nell'ufficio di Conti con un cestino da pic-nic.

Maria e Vito sospetteranno che Alfredo e Irene siano diventati una coppia. Frigerio cercherà di salvare le finanze del grande magazzino esportando all'estero gli abiti nuziali, mentre Ludovica tergiverserà in merito alla richiesta di sposarsi inoltratale da Ferdinando.

Gemma sarà intenzionata a crescere il bebè da sola, ma Veronica ne verrà a conoscenza. Nel frattempo, Alfredo darà un ultimatum a Cipriani obbligandola a uscire allo scoperto oppure a concludere la loro storia.

Diletta, invece, proporrà a Vittorio di pubblicare un altro articolo scritto da lei.

Marcello noterà l'ambiguo atteggiamento dell'ex e vorrà vederci più chiaro in merito, mentre Ezio avrà in mente un piano per convincere la Cavallerizza del Circolo ad affidare il suo bimbo a lui e a Veronica.

Matilde confesserà a Vittorio i piani di Tancredi

Irene svelerà a Maria di avere una storia con Alfredo. Barbieri chiederà a Flora informazioni su Ludovica ma la stilista farà la vaga.

La giovane Zanatta, poco dopo, incontrerà un orfano e ciò l'aiuterà a operare una scelta in merito alla sua condizione di probabile ragazza madre.

Don Saverio, inoltre, capirà che, anziché spedire al paese la nipote, sarebbe meglio supportarla con la sua passione per il ciclismo.

Cipriani farà un gesto plateale per riconquistare Alfredo, mentre Marcello scoprirà che a breve Ludovica dovrebbe sposare Ferdinando.

Matilde, in ultimo, deciderà finalmente di confessare a Vittorio i piani di Tancredi.