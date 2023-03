Da alcune settimane a questa parte, la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez è al centro del clamore mediatico. Stando a quanto riferito da Fabrizio Corona, dopo quanto accaduto al Festival di Sanremo tra il rapper e Rosa Chemical, l'imprenditrice digitale sarebbe ad un passo dal chiedere il divorzio al coniuge. Ovviamente, si tratta solo di rumor. Fedez in una delle sue Instagram stories ha precisato non esserci problemi con la moglie che ha ringraziato per il "costante supporto".

Che cos'è successo?

Le voci crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sono cominciate ad arrivare dopo l'ultima serata del Festival di Sanremo.

Per chi non avesse seguito la kermesse, durante l'esibizione Rosa Chemical si è avvicinato alla prima fila di ospiti e ha trascinato sul palco dell'Ariston il rapper. Sul finale della canzone ha baciato Fedez.

Alla scena hanno assistito divertiti i genitori dell'imprenditrice digitale e le sorelle. Stando ad un video presente sui social, chi invece non l'avrebbe presa bene sarebbe proprio Chiara Ferragni: la 35enne durante una pausa pubblicitaria avrebbe rimproverato il coniuge.

L'indiscrezione di Corona

Giovedì 2 marzo, Fabrizio Corona ha lanciato una bomba di Gossip sui "Ferragnez". Stando alle informazioni in possesso dell'ex re dei paparazzi, Chiara Ferragni e Fedez sarebbero in crisi dall'ultima serata di Sanremo: "Le acque si sono tutt'altro che calmate.

Lei è sempre più propensa a chiedere il divorzio". Secondo Corona, il rapper starebbe risentendo molto di questa situazione, al punto da avere seri problemi di salute.

Corona ha fatto notare che Fedez, in una recente stories su Instagram, è apparso che balbettava. Secondo l'ex re dei paparazzi, questo potrebbe essere un sintomo legato ad un disturbo depressivo causato dalle pressioni mentali che sta subendo in questo periodo.

La serie tv sui 'Ferragnez' sarebbe a rischio

Ma non è tutto, perché Fabrizio Corona ha fornito delle indiscrezioni anche sulla serie tv "The Ferragnez". Secondo le informazioni in possesso del 48enne, le riprese sarebbero a rischio [VIDEO] a causa della crisi coniugale: un'ipotetica richiesta di divorzio da parte dell'imprenditrice digitale potrebbe mandare a monte anche i progetti lavoratori di Fedez.

Il rapper starebbe vivendo un momento delicato, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Da un lato l'artista vorrebbe preservare la sua famiglia, mentre dall'altra rischia di dover dire addio ad un'importante progetto di lavoro.

Come detto in precedente, si tratta solamente di supposizioni poiché i due coniugi non hanno confermato o smentito i rumor sul loro conto. Tuttavia, una cosa è certa: Fedez da quando è scattato il bacio con Rosa Chemical è sempre meno presente sui social.

Fedez ringrazia la moglie per il 'costante supporto'

In un post pubblicato nelle storie su Instagram Fedez sembra però contraddire quanto affermato da Corona. Il cantante scrive: "Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social.

In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie che anzi ringrazio per il costante supporto".

NOTA DI AGGIORNAMENTO 3/03/23: Questo articolo è stato aggiornato in data 3 marzo per aggiungere le dichiarazioni di Fedez.