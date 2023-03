Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La gravidanza di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) rischierebbe di apparire in società come una ragazza madre. Ancora, però, il pancione della Cavallerizza del Circolo non è cresciuto e la stessa sarebbe in tempo per correre ai ripari, magari accettando la probabile offerta che le avanzerà l'amico Roberto Landi (Filippo Scarafia). Il redattore Landi potrebbe proporre a Gemma di sposarsi così da prendere due piccioni con una fava: da un lato la giovane Zanatta non sarebbe etichettata come ragazza madre e dall'altro lato il pubblicitario nasconderebbe abilmente la sua omosessualità.

Qualora tali nozze di comodo dovessero celebrarsi, Valentina potrebbe non gradire questa possibilità, specialmente in virtù dei valori cattolici ai quali crede.

Gemma racconterà a Roberto la sua intricata situazione

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 dal 20 al 24 marzo raccontano che Gemma deciderà di confidarsi con l'amico Roberto, raccontando allo stesso della gravidanza ma soprattutto della decisione di voler affidare il bimbo che porta in grembo a Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Veronica per evitare di essere tacciata come ragazza madre.

Landi, successivamente, vedrà la giovane Zanatta mentre indossa un abito nuziale e sarà folgorato da un'idea geniale, la quale lo indurrà a fare una proposta a Gemma che potrebbe mutare irrimediabilmente le loro esistenze.

Teresio, al contempo, trascorrerà un'altra notte di passione con Gloria Moreau (Lara Komar) e, alla luce dei fatti, opererà una scelta definitiva in merito alla compagna e alla figliastra.

Veronica potrebbe ostacolare le eventuali nozze di comodo tra Gemma e Landi

La proposta che avanzerà Roberto a Gemma, sebbene non vi siano spoiler ufficiali a specificare di cosa si tratta, potrebbe riguardare delle nozze di comodo che tornerebbero utili a entrambi.

Da una parte Landi celerebbe con arguzia la sua omosessualità, potendo vivere con più tranquillità la sua storia d'amore segreta con Mario Oradei (Piero Cardano), mentre dall'altra parte Gemma eviterebbe di essere bollata come una ragazza madre in quanto regolarmente sposata.

Se tale eventualità dovesse divenire realtà, sarebbe plausibile ipotizzare una reazione negativa di Veronica, specialmente alla luce dei valori cattolici ai quali fa fede la donna e che la spingerebbero a vedere malamente un vincolo sacrale celebrato per mero tornaconto.

A fronte di ciò, Veronica potrebbe ostacolare le eventuali nozze di comodo tra la figlia e il pubblicitario in quanto non vorrebbe fare una figura barbina con Don Saverio (Andrea Lolli) e tutta la chiesa di quartiere.