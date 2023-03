A Terra amara le soprese non finiscono mai e nelle prossime puntate i protagonisti saranno al centro di una vicenda che avrà delle spiacevoli conseguenze. L'omicidio di Ercument da parte di Yilmaz verrà a galla e questo spingerà Zuleyha ad incontrare il suo amato, ma Mujgan sarà pronta a registrare l'incontro e questo potrebbe cambiare per sempre la vita della sua rivale.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha scoprirà che Yilmaz ha ucciso Ercument

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate già trasmesse in Turchia raccontano che presto a Julide arriverà una lettera anonima in cui si accusa Demir per l'omicidio di Ercument e per questo motivo la polizia si recherà a casa Yaman per una testimonianza.

Demir racconterà a sua madre quanto è accaduto e con lei si domanderà chi possa essere l'autore dell'ingiusta accusa: mentre l'uomo sarà convinto che sia opera di Sermin, Hunkar penserà che ci sia lo zampino di Behice. Madre e figlio continueranno a parlare ignorando che Zuleyha stia ascoltando la conversazione e sarà così che la donna scoprirà che Yilmaz è il vero assassino di Ercument. "Se il pubblico ministero insiste, sarà costretto a dire la verità", affermerà Demir, e Zuleyha temerà per il suo amato.

Anticipazioni prossime puntate: Mujgan assisterà all'incontro tra Zuleyha e suo marito

Nelle prossime puntate Zuleyha verrà a sapere che Yilmaz ha ucciso Ercument si darà da fare per contattare Yilmaz e dirgli che la sua libertà è in pericolo.

L'uomo mentirà a sua moglie e incontrerà la sua amata in un capanno per parlare bene della situazione che lo vede coinvolto. Mujgan fingerà di credere alla bugia di Yilmaz, ma avendo ascoltato la telefonata si recherà all'appuntamento tra suo marito e Zuleyha per registrare l'incontro, in modo da poter provare che la gelosia è motivata e non è un'ossessione.

Yilmaz spiegherà alla sua ex fidanzata che Ercument aveva abusato di Gulten e Zuleyha scoppierà in lacrime, temendo per il futuro del suo amato.

Demir guarderà la registrazione di Mujgan e sarà furioso con sua moglie

Le anticipazioni turche di Terra amara rivelano che Mujgan registrerà tutto dalla finestra e riprenderà l'abbraccio tra Yilmaz e Zuleyha, anche per provare di non essere pazza dubitando della fedeltà di suo marito.

Questo provocherà delle conseguenze molto gravi, perché presto Mujgan mostrerà il nastro a Demir che sarà fuori di sé nel vedere sua moglie con Yilmaz e pensando che i due siano amanti aggredirà sua moglie e la lascerà ferita nel bosco. Quando la donna tornerà sanguinante alla tenuta, la caccerà dalla villa, impedendole di vedere suo figlio e ordinando ai suoi dipendenti di comportarsi come se fosse morta.