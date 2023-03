Emergono dei retroscena legati alle riprese di Amici 2023 di questo venerdì 3 marzo. Maria De Filippi, dopo il lutto che l'ha colpita in questi giorni, tornerà di nuovo all'interno dello studio del talent show Mediaset, per le riprese dell'ultima puntata di questa stagione.

I riflettori sono puntati in primis sulla scelta dei concorrenti che accederanno allo show di prime time ma, in queste ore, vi è grande attesa anche per il ritorno in studio della conduttrice, dopo il periodo di stop.

Retroscena Amici 22 riprese 3 marzo: la richiesta della produzione per Maria De Filippi

A fornire dei retroscena sulle riprese di Amici 22 di questa settimana è stato il profilo social "Amici News", il quale ha fatto sapere che, per la registrazione di questa settimana, la produzione del talent show ha chiesto al pubblico di evitare le urla all'ingresso in studio della conduttrice.

"All'entrata di Maria nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale", è questo il retroscena legato alle riprese di questo venerdì 3 marzo del talent show Mediaset.

Insomma, la produzione avrebbe chiesto al pubblico di contenersi nel momento in cui la conduttrice di Canale 5 rimetterà piede in trasmissione per le riprese del suo seguitissimo talent show, che si avvia ormai verso il serale.

Ultima puntata di Amici 22 trasmessa domenica 12 marzo su Canale 5

La registrazione di Amici 22 di questo venerdì 3 marzo, troverà spazio nella programmazione Mediaset di domenica 12 marzo [VIDEO], come sempre nella fascia oraria delle 14.

Trattasi dell'ultimo appuntamento di questa stagione, dopodiché dal 18 marzo in poi comincerà ufficialmente il serale su Canale 5.

Sta di fatto che questo appuntamento con il pomeridiano di Amici 22, ad oggi, è uno dei più attesi dal pubblico del talent show Mediaset, dato che ci sarà spazio per la proclamazione degli ultimi concorrenti che accederanno al serale di questa edizione e potranno così conquistare la fatidica maglia d'oro.

Maria De Filippi potrebbe svelare la giuria del serale di Amici 22 durante le riprese del 3 marzo

Non si esclude, poi, che nel corso delle riprese di questo venerdì 3 marzo possa esserci spazio anche per le prime anticipazioni legate al serale di questa ventiduesima edizione.

Maria De Filippi, nel corso della registrazione di questa settimana, che sarà l'ultima del pomeridiano, potrebbe svelare anche i nomi dei giudici del serale.

Come è accaduto nelle precedenti stagioni dello show, anche questa volta, durante la puntata conclusiva del pomeridiano, potrebbe esserci spazio per la rivelazione della giuria che quest'anno si metterà in gioco durante le nove puntate previste dello show di prime time.