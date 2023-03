L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato nelle giornate del 23 e 24 marzo con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Vittorio Conti, il quale si ritroverà a dover affrontare la difficile sfilata dopo l'addio di Matilde e quello di Flora, inconsapevole del fatto che Umberto sta tramando alle sue spalle.

Occhi puntati anche su Roberto Landi che, in questi appuntamenti, finirà per formulare una proposta di nozze a tutti gli effetti alla sua amica Gemma.

Ezio inaugura la sua azienda: anticipazioni Il paradiso delle signore 23 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 23 marzo rivelano che Ezio inaugura la sua azienda e al suo fianco ci saranno sia l'ex moglie Gloria sia la nuova compagna, Veronica.

Vittorio, invece, si ritroverà a dover risollevare il morale delle sue veneri, provate dal fatto che sia Matilde che Flora abbiano scelto di andare via dal negozio e abbandonare la nave a pochi giorni dall'attesa sfilata di abiti da sposa che porta la firma di Maria.

Intanto, però, per Gloria arriverà il momento di una amara presa di coscienza: la donna, al termine dell'inaugurazione della nuova azienda di Ezio, si ritroverà a confidarsi con Armando, al quale confesserà di aver preso una decisione importante sul suo futuro.

Gloria vuole lasciare Milano: anticipazioni Il Paradiso 23-24 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Gloria confesserà ad Armando di aver deciso di lasciare Milano e di trasferirsi in America.

In questo modo, quindi, Gloria intende dare un taglio al suo passato e mettere la parola fine anche a quello che c'è stato con Ezio Colombo, così da poter riprendere in mano le redini della sua vita.

E poi ancora, gli spoiler della nuova puntata della soap opera in onda venerdì 24 marzo su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per la "vendetta" di Umberto, intenzionato a colpire Vittorio Conti.

Roberto vuole sposare Gemma, Umberto crudele: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24 marzo

Sì, perché il perfido commendatore sembra voler vedere Vittorio fallire, al punto da mettere in atto l'ennesimo piano che ha come obiettivo quello di far fallire la sfilata di abiti da sposa e in tal modo mettere in grande difficoltà il proprietario del grande magazzino milanese.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in programma venerdì 24 marzo su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per una proposta di nozze del tutto inaspettata da parte di Roberto Landi.

Il pubblicitario, infatti, chiederà ufficialmente a Gemma di convolare a nozze insieme e in tal modo mettere la parola fine a quelli che sono i suoi problemi legati alla gravidanza, dato che agli occhi della gente quel bambino sarebbe figlio di Roberto.

Occhi puntati anche su Francesco: il giovane ragazzo inizierà a sospettare che Vito non sia per niente sincero con la sua fidanzata Maria e addirittura che la starebbe tradendo. Per tale motivo, quindi, vorrà vederci chiaro in tutta questa vicenda e proverà così a mettere alle strette il contabile del Paradiso.