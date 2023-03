Su Rai Uno prosegue la soap opera di successo Il Paradiso delle signore, che gira attorno alle vicende del grande magazzino di Milano. Gli spoiler su ciò che accadrà nella puntata in programmazione venerdì 24 marzo 2023, rivelano che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) continuerà a tramare ai danni del negozio più lussuoso del capoluogo lombardo. Il commendatore vorrà intervenire, per fare in modo che la sfilata della nuova collezione del Paradiso non abbia successo.

Trama Il Paradiso delle signore, del 24 marzo: Umberto trama contro il grande magazzino milanese

Nel 130esimo episodio della seguitissima telenovela in onda su Rai 1 il 24 marzo nella consueta fascia pomeridiana, Maria (Chiara Russo) farà dei salti di gioia al pensiero di avere Flora (Lucrezia Massari) al suo fianco il giorno in cui presenterà gli abiti da sposa che ha realizzato: per questo motivo Puglisi chiederà alla stilista di non deluderla.

Nel contempo Umberto sarà pronto ad attuare uno dei suoi stratagemmi, con l’obiettivo di riuscire a rovinare la tanto attesa sfilata della nuova collezione del grande magazzino milanese.

Francesco non si fida di Vito, Roberto fa una proposta a Gemma

Intanto anche Francesco (Christian Roberto) vedrà il contabile Vito (Elia Tedesco) insieme a una ragazza misteriosa: si tratterà della stessa persona vista dalla venere Irene (Francesca Del Fa).

Il figlio di Palma (Valentina Tomada) quindi comincerà a non fidarsi del collega di lavoro.

La vita di Gemma (Gaia Bavaro) invece sarà destinata a cambiare, grazie a una proposta che le farà il suo amico Roberto (Filippo Scarafia), dopo averla vista indossare un abito da sposa per la sfilata del grande magazzino del capoluogo lombardo.

Gloria annuncia il suo trasferimento in America

A catturare maggiormente l'attenzione sarà soprattutto Gloria (Lara Komar), dopo che la notizia inaspettata della gravidanza di Gemma ha messo a dura prova sia lei e Ezio (Massimo Poggio). La capo commessa come si evince dagli spoiler, si renderà conto di essere di troppo, a seguito della volontà del suo ex marito di rimanere ancora al fianco della compagna Veronica (Valentina Bartolo) in un momento difficile.

Moreau convinta che non ci sia più alcuna possibilità di tornare tra le braccia di Colombo, deciderà di allontanarsi in maniera definitiva da lui. La donna prenderà una decisione importante, Mentre Ezio sarà ancora assalito dai sensi di colpa per la notte trascorsa con lei. La svolta arriverà nell'istante in cui Gloria sarà pronta a partire per l’America: ovviamente la capo commessa vorrà affrontare il suo viaggio in solitaria.