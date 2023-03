Con l'appuntamento di venerdì 24 marzo si chiude la settimana di programmazione Il Paradiso delle signore, che continua a registrare ascolti record. Al centro dell'attenzione c'è la gravidanza di Gemma, che ha causato una serie di eventi inaspettati. Ezio ha deciso di lasciare Gloria nonostante tra loro ci sia stato un ultimo avvicinamento, rendendosi conto di non poter sottrarsi alle sue responsabilità: Veronica non potrebbe essere più felice, finalmente ha la famiglia che ha sempre desiderato. Nel frattempo, Roberto fa la fatidica proposta a Gemma, dopo averla vista sfilare in abito da sposa.

Manca solo la risposta della giovane Zanatta. In tutto questo caos, ci sarà anche il tempo per assistere alle macchinazioni di Umberto. Dato che vuole distruggere Il Paradiso, Guarnieri macchinerà un piano per rovinare la sfilata dei nuovi abiti da sposa creati da Maria. Continuano le indagini di Perico per scoprire cosa sta nascondendo Vito.

Vito sta nascondendo la verità a Maria: Il Paradiso delle signore anticipazioni

Da qualche giorno Vito sta vedendo una ragazza misteriosa arrivata a Milano e Irene è certa che ci sia sotto qualcosa. Proprio per questo ha chiesto ad Alfredo di indagare sulla faccenda.

La situazione si fa ancora più fumosa quando anche Francesco vede Vito con la giovane, che cosa sta combinando Lamantia e perché sta nascondendo la verità alla fidanzata Maria?

Nel frattempo, Maria è presente nell'importante giorno della presentazione dei suoi nuovi abiti da sposa e al suo fianco c'è Flora, anche se ha deciso di passare alla concorrenza. La giovane Puglisi vorrebbe anche Matilde per farle coraggio.

Gloria annuncia la sua partenza: Il Paradiso delle signore prossime puntate

Nella puntata della soap Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 24 marzo Roberto proporrà a Gemma una soluzione per non passare la vita da ragazza madre, dopo l'illuminazione che lo ha colto all'improvviso vedendola in abito da sposa.

Intanto, Gloria è decisa a partire per l'America e rende partecipi della sua scelta le persone a lei vicine. L'unica sua consolazione sarà quella di ritrovare Stefania.

Umberto vuole rovinare Vittorio: Il Paradiso delle signore nuovi episodi

La presentazione della nuova collezione di abiti da sposa di Maria è essenziale per il rilancio del grande magazzino, specie ora che deve sfidare l'atelier di Umberto e Tancredi.

Deciso a distruggere Conti, Umberto inizia a mettere in atto il suo piano per rendere la sfilata degli abiti da sposa un vero disastro, cosa avrà in mente e riuscirà nel suo intento?

Per scoprirlo non resta che attendere le nuove puntate della soap, che possono essere riviste anche in replica su RaiPlay.