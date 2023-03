Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di marzo. Le novità riguarderanno il genere fiction, dove ad esempio, sono previste delle novità legate alla messa in onda de Il Commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale.

La seconda stagione ha debuttato lo scorso lunedì sera in prime time e, contrariamente a quanto era stato annunciato inizialmente, non sarà in onda per quattro lunedì consecutivi dato che chiuderà i battenti in anticipo.

Giunge a conclusione anche la settima stagione di Che Dio ci aiuti 7, la serie con protagonisti Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon.

Il Commissario Ricciardi 2 chiude in anticipo: cambio programmazione Rai marzo

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo marzo 2023, riguarderà in primis la messa in onda de Il Commissario Ricciardi 2, la fortunata serie tv poliziesca tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, che vede protagonista Lino Guanciale.

Quattro le nuove puntate previste di questa seconda stagione che sta andando in onda nel prime time del lunedì di Rai 1.

Tuttavia, stando a quanto anticipato dal blog di Antonio Genna, la serie tv con Lino Guanciale chiuderà in anticipo con un raddoppio settimanale.

Raddoppio per il finale de Il Commissario Ricciardi 2: cambio programmazione Rai marzo

In particolar modo, la seconda puntata è confermata per lunedì 13 marzo in prime time su Rai 1, dopodiché la terza e quarta puntata saranno trasmesse nella stessa settimana.

Lunedì 20 marzo andrà in onda il terzo appuntamento della stagione, dopodiché martedì 21 marzo sarà la volta della quarta e ultima puntata di questa seconda serie.

Di conseguenza, l'appuntamento con Il Commissario Ricciardi 2 chiuderà i battenti in anticipo di una settimana rispetto alla data prevista inizialmente per la messa in onda della quarta puntata.

Stop per la fiction Che Dio ci aiuti 7: cambio programmazione Rai marzo 2023

In attesa di scoprire quale sarà poi il destino e il futuro de Il Commissario Ricciardi e se la Rai metterà in cantiere la terza stagione, il cambio programmazione Rai del mese di marzo riguarderà anche l'appuntamento con Che Dio ci aiuti 7.

La serie tv che vede protagoniste Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi saluterà il suo affezionato pubblico con la messa in onda della decima e ultima puntata che andrà in onda giovedì 16 marzo in prime time su Rai 1.

Un appuntamento che si preannuncia imperdibile per gli oltre 4,2 milioni di spettatori che in queste settimane hanno continuato a seguire le vicende dei vari protagonisti che popolano il convento più famoso del piccolo schermo, capitanato quest'anno dalla novizia Azzurra che ha preso il posto di Suor Angela.